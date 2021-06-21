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Babalık iznine değişiklik geliyor! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor - Son Dakika

Babalık iznine değişiklik geliyor! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor

21.06.2021 16:10
Babalık iznine değişiklik geliyor! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor, System.String[]

Türk iş dünyasında babalık izni memurlarda 10 gün, özel sektörde ise 5 gün olarak uygulanıyor. Fakat son dönemde özel şirketlerin girişimiyle bu süre yükselmeye başladı. Bazı firmaların yeni baba olmuş çalışanlarına 2 haftadan 6 aya kadar ücretli izin verdiği öğrenildi. İşte Türkiye'de en çok babalık izni veren firmalar.

Türk iş dünyasında babalık izni süresini uzatan uygulamalar artıyor. Türkiye'de kanuni olarak memurlar için 10 gün, özel sektör çalışanları için ise 5 günlük babalık izni var. Ancak pek çok firma erkek çalışanlarına 2, 3 hafta hatta 6 aylık izinler vermeye başladı. Türk iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik uygulamalar artıyor.

HPE TÜRKİYE 6 AY, VODAFONE 16 HAFTA İZİN VERİYOR

Türkiye'de yeni babalara kanuni süre dışında daha uzun sürelerde izin veren firma sayısı artıyor. Milliyet'te yer alan habere göre; HPE Türkiye 6 ay, Vodafone Türkiye 16 hafta, Novartis 14 hafta, P&G 8 hafta, Microsoft Türkiye 6 hafta, Eczacıbaşı 3 hafta, Borusan 2 hafta izin veren firmalar arasında. Çoğu firmanın babalık izinleri evlat edinmeyi de kapsıyor.

ECZACIBAŞI'NDA BABALIK İZNİ 3 HAFTA

Eczacıbaşı Topluluğu, babalık izni süresini doğumdan sonra 3 hafta, devamındaki dönemde ise 3 haftaya kadar haftada bir gün olarak uygulamaya başladığını duyurdu. Uygulama ile hem Eczacıbaşılı babaların, çocuklarının ilk zamanlarında yanlarında olmaları, hem de anne babanın ebeveynlik sorumluluğunu eşit olarak paylaşabilmesi amaçlanıyor. Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah, erkeklerin baba olarak kadınlar kadar rol ve sorumluluk alabildiği bir aile hayatının, kadınların erkekler kadar aktif rol alabildiği bir toplumsal hayatı da beraberinde getireceğine dikkat çekti.

Borusan Grubu, 1 hafta olan yasal babalık iznine 1 hafta daha eklediğini duyurdu. Bu sayede babaların bebekleriyle hem daha çok vakit geçirmesini hem de eşleriyle eşit sorumluluk almalarını hedefliyor.

HPE TÜRKİYE 2019 YILINDA BAŞLATTI

ABD'li teknoloji firması Hewlett Packard Enterprise (HPE) Türkiye'deki erkek çalışanlarına 6 ay ücretli babalık iznini 2019 yılından beri veriyor. Firmanın dünyada uyguladığı bu hak, Türkiye'ye de getirildi.

HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, "Babalara da 6 ay ücretli izin veriyoruz. İster çocuk sahibi olsunlar, ister evlat edinsinler. Sadece anne kariyerini ertelemesin, anne ve baba ortak sorumluluk alsın" dedi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Baltaş Grubu Kurucusu Prof. Dr. Acar Baltaş, Türkiye'de babalık izni konusundaki gelişmelerin iyi yönde gittiğini belirterek, şunları söyledi: "Babaların çocukların bakımına katılması dünyada ve Türkiye'de yaygınlaşıyor. Babaların evin ekmeğini temin etmekten öte sorumlulukları yeni fark edilmeye başlandı. Çocuğun bakımına katılmak ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak bunlar arasında. Firmalar da bu yönde kendilerini geliştiriyor. Bu durum cinsiyet eşitliği açısından da önemli."

Babalık iznine değişiklik geliyor! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor

Novartis, Vodafone, Türkiye, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Babalık iznine değişiklik geliyor! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor - Son Dakika Ekonomi


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