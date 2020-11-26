"Babam babam" haykırışları yürekleri dağladı - Son Dakika

"Babam babam" haykırışları yürekleri dağladı

26.11.2020 13:37

Antalya'nın Kepez ilçesinde lüks bir cipte yaşanan silahlı kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri, yakınları tarafından gözyaşlarıyla morgdan alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde lüks bir cipte yaşanan silahlı kavgada ölen 3 kişinin cenazeleri, yakınları tarafından gözyaşlarıyla morgdan alındı. Genç bir kızın 'babam babam' diye ağlayarak gözyaşı dökmesi yürekleri dağlarken hayatlarını kaybeden kişilerin ellerinde yapılacak barut izi raporuna göre cinayeti kimin işlediğinin ortaya çıkacağı belirtildi.

Olay, Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi üzerinde dün meydana gelmişti. İçinde 3 kişinin bulunduğu lüks cipte alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 2 kişi silahla vurularak olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ölen Mustafa Tepe, Nihat Taşardı ve Mehmet Ateş'in Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler, yakınları tarafından alındı. Morgun önünde toplanan yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Genç bir kızın 'Babam babam' diye ağlayarak gözyaşı dökmesi ise yürekleri dağladı.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Dün cesetlerin araç içindeki duruş ve mermilerin gidiş yönünden Nihat Taşardı'nın Mustafa Tepe ve Mehmet Ateş'i silahla vurduktan sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, tabancada Ateş'in parmak izine rastladı. Hayatlarını kaybeden kişilerin ellerinde yapılacak barut izi raporuna göre cinayeti kimin işlediğinin ortaya çıkacağı belirtildi.

Öte yandan Mehmet Ateş'in emlakçılıkla uğraşan Mustafa Tepe ile Nihat Taşardı'dan 1 milyon 875 bin TL alacağı olduğu ileri sürüldü.

(İHA)

Babam babam haykırışları yürekleri dağladı
Babam babam haykırışları yürekleri dağladı
Babam babam haykırışları yürekleri dağladı

Mustafa Tepe, Mehmet Ateş, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Babam babam' haykırışları yürekleri dağladı - Son Dakika


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