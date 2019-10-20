Son Dakika Haberleri: " Babam sizi dolandırıyor" Engin Nurşani'den babası Ali Nurşani'ye şok suçlama
Son Dakika Magazin ' Babam sizi dolandırıyor' Engin Nurşani'den babası Ali Nurşani'ye şok suçlama

" Babam sizi dolandırıyor" Engin Nurşani'den babası Ali Nurşani'ye şok suçlama

1 saat önce

Aşık Ali Nurşani, kanser tedavisi gören oğlu Engin Nurşani için geçtiğimiz aylarda gözyaşları içerisinde yardım talebinde bulunmuştu.

Aşık Ali Nurşani,  kanser tedavisi gören oğlu Engin Nurşani için geçtiğimiz aylarda gözyaşları içerisinde yardım talebinde bulunmuştu. Birçok isim ünlü türkücüye yardım edeceklerini belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ali Nurşani ile görüşerek gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurmuştu.


Ancak Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani, şaşırtan bir iddiada bulundu.


"HASTALIĞIMI KULLANARAK SEVENLERİMİ DOLANDIRDI"


Engin Nurşani, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak " Tedavimi Sağlık Bakanlığı üstlendi.  Babam sevenlerimi sahte timsah gözyaşlarıyla kandırmıştır. 3 aydır süren tedavim boyunca bir kere bile beni ziyarete gelmemiştir. Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı.Suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:06 
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