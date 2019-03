Babam 'Toprak Kayıyor Can Güvenliğimiz Yok' Diyordu"

İzmir Büyükşehir Belediyesince metro vagonları için yapılan yer altı park alanının inşaatında dün meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 bekçiden Memet Çiftçi'nin kızı Fatma Çiftçi, "Babam 'Burada toprak kayıyor, can güvenliğimiz yok.' diye anlatıyordu.

Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önündeki inşaat alanında dün meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bekçilerin aileleri de göçüğün oluştuğu bölgedeki çalışmaları umutla takip ediyor.



Toprak altında kalan bekçilerden Memet Çiftçi'nin (71) kızı Fatma Çiftçi, babasının, uzun yıllar Konya Ereğli'de lokanta işlettiğini, daha sonra ise İzmir'e taşındıklarını söyledi. Babasının bir dönem pazarcılık yaptığını anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:



"Babam emekli olabilmek için bekçilik yapmaya başladı. İşe girdiği için çok memnundu, ilk gittiği yer iyiydi ama sonra buraya geldi. Zaman zaman iş yerindeki durumu dile getirirdi. Babam 'Burada toprak kayıyor, can güvenliğimiz yok.' diye anlatırdı. İşten çıkmasını istedik ama 'Kızım sigortamı doldurmak istiyorum, yakın zamanda buradan alıp başka yere gönderecekler.' demişti. Böyle olacağını bilsem buraya gönderir miydim?"



Fatma Çiftçi, babasının 1 yıl sonra emeklilik hakkı kazanacağını, bu süreyi doldurmak için çalıştığını söyledi.



"Belediye nerede, neden yanımızda değiller?"



Memet Çiftçi'nin diğer kızı Adalet Şen ise olayda ihmal bulunduğunu ileri sürdü. Çalışmalarla ilgili yeterince bilgilendirilmediklerini aktaran Şen, "Biz hala bir umutla bekliyoruz ancak burada hiçbir büyük yok. Nerede CHP, belediye nerede, neden yanımızda değiller? Adım attığımız yer çukur. Bir görevli gelsin teselli versin diye bekliyoruz ama hiçbir şey yok. Takdiriilahi ama bu ihmaller, senin benim elinde olan bir şey." dedi.



Şen, babasının kendilerine iş yerinde can güvenliğinin olmadığından bahsettiğini söyledi. İhmali olanların gerekli cezayı almaları gerektiğini vurgulayan Şen, "Babam sigortasını tamamlamak için bu yaşta işe girdi. Herkes ekmek peşinde koşturuyor, bu canlar bu kadar basit olmamalı." şeklinde konuştu.



Olay



İzmir'in Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanı inşaatına dün sabah vardiyasına gelen görevliler, bekçiler Memet Çiftçi ve Ali Yalçın'ın yerlerinde olmaması ve bölgede göçük oluşması üzerine durumu yetkililere bildirmişti. İncelemede görevlilerin göçük altında kaldığı değerlendirilerek kurtarma çalışması başlatılmıştı. İzmir Valiliği de olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

