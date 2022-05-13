'Babama gidiyorum' diyerek evden çıktı, bir daha haber alınamadı - Son Dakika
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'Babama gidiyorum' diyerek evden çıktı, bir daha haber alınamadı

13.05.2022 18:38
'Babama gidiyorum' diyerek evden çıktı, bir daha haber alınamadı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 'Babama gidiyorum' diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 'Babama gidiyorum' diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor.

Kaynarca Uzunalan Mahallesi'nde annesi ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki İrem Özbay, 4 gün önce annesinden ayrı yaşayan babasına gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. Minibüse binerek Çark Caddesi yakınlarında inen Özbay'dan bir daha haber alınamadı. Babasının yanına gitmediği öğrenilen İrem Özbay için annesi Serpil Şahin, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Ekipler tarafından Özbay için arama çalışması başlatıldı.

(Murat Hazer - İHA)

'Babama gidiyorum' diyerek evden çıktı, bir daha haber alınamadı
'Babama gidiyorum' diyerek evden çıktı, bir daha haber alınamadı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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