"Babamın Gölgesi" çocuklara Çanakkale tarihini öğretecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Babamın Gölgesi' çocuklara Çanakkale tarihini öğretecek - Son Dakika

"Babamın Gölgesi" çocuklara Çanakkale tarihini öğretecek

6 saat önce

Çocuklar Çanakkale Savaşı'nı, TRT Çocuk tarafından ekranlara taşınan çizgi filmden öğrenecek.

Çocuklar Çanakkale Savaşı'nı, TRT Çocuk tarafından ekranlara taşınan çizgi filmden öğrenecek.

TRT Çocuk, "Babamın Gölgesi" isimli yeni projesiyle, babaları Çanakkale'de çarpışan çocukların gözüyle 1915 yılının İstanbul'u ve savaş atmosferini yansıtacak.

YD Yapım tarafından hayata geçirilen, ilk bölümü bu akşam çocuklarla buluşacak olan çizgi film, 20'şer dakikalık bölümler halinde her akşam 20.25'te TRT Çocuk'ta yayınlanacak.

"Babamın Gölgesi"yle yakın tarih, ailenin önemi ve toplumsal dayanışmanın didaktik olmayan biçimde çocuklara anlatılması hedefleniyor.

Milli ve kültürel değerler ile gelenek ve görenekleri aşılamayı amaçlayan yapım, Yüzbaşı Hayrullah Bey, eşi ve çocuklarının hayatı üzerinden işleniyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Çanakkale Cephesi'nde görev alan Yüzbaşı Hayrullah Ethem Bey'in İstanbul'daki iki afacan çocuğu Zeynep ve Mehmet, babalarının savaşı bitirip bir an önce geri dönebilmesi için kendilerince çözümler üretir. Bu ikilinin bir Karagöz ustasının çırağı olan abileri Osman ve onlara göz kulak olmaya çalışan anneleri Nezihe Zehra Hanım'ın hikayeleri bazen neşeli bazen de hüzünlü. Liseye giden abileri Osman ile onun gazeteci arkadaşı Aziz de okulun yanı sıra ailelerine ve vatan savunmasındaki insanlara faydalı olacak şeyler yapmaya çalışır. Kahramanların bu çabasının arka planında ise İstanbul halkının dayanışması, mahalle kültürü ve savaşın getirdiği zorluklar vardır."

Çanakkale, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:20 Kaynak: AA

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