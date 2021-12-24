Babamın Kemanı Filmi - Son Dakika

Babamın Kemanı, başarılı bir keman virtüözü olan Mehmet'in (Engin Altan Düzyatan), daha önce hiç görmediği sekiz yaşındaki yeğeni ile bağ kurmasını anlatıyor. Mehmet'in görüşmediği abisi ölmek üzere olduğundan, kızı Özlem'i kardeşi Mehmet'e emanet eder. Peki Mehmet geçmişini bir kenara bırakıp Özlem ile bağ kurabilecek midir?
Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu
Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Belçim Bilgin, Selim Erdoğan, Yener Sezgin
Filmin Türü: Dram
Orijinal Adı: Babamın Kemanı
Yapımcı Firma: Bad Robot, Kurtzman/Orci
Yapım Yılı: 2021
Vizyon Tarihi: 21.01.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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