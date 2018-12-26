Son Dakika Haberleri: Babamın Kemikleri Filmi

Babamın Kemikleri Filmi

1 saat önce

Babamın Kemikleri filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Babamın Kemikleri filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Babamın Kemikleri, yıllar sonra memleketine geri dönen bir adamın hikayesini anlatıyor. Ömer, yıllar önce yaşadığı utanç verici olayın ardından köyünü terk eden bir adamdır. Ömer, çocuk yaşta ayrıldığı köyüne bir daha geri dönmemeye ant içmiştir. Kendisine aile kuran, baba olan Ömer, yaşadığı trajik olayı kimseyle paylaşmaz. Ölüm döşeğinde olan annesinin vasiyeti ise Ömer’in hayatını alt üst eder. Annesi, oğluna öldüğünde kocasının yanına gömülmeyi vasiyet eder. Ancak bunun olmasına imkan yoktur çünkü Ömer köye gitmeyi kabul etmez. Bunun üzerine annesi, kocasının kemiklerini getirmesini ister. Ömer hiç istemese de annesinin vasiyetini yerine getirmeye karar verir. Oğlunu da yanına alan Ömer için köye gitmek hiç de kolay olmayacaktır.

Özkan Çelik’in yönetmen koltuğunda oturduğu Babamın Kemikleri’nin başrolünü Cem Davran üstleniyor. Senaryosunu İsmail Doruk’un kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Ömer Aydede, Goncagül Sunar, Tanju Tuncel, Uğur Çavuşoğlu gibi isimler yer alıyor. Çekimleri Tokat’ın Turhal ilçesinde gerçekleşen filmin görüntü yönetmenliğini Serdar Özdemir üstleniyor.


Yönetmen: Özkan Çelik
Senaryo: İsmail Doruk
Oyuncular: Cem Davran, Ömer Aydede, Goncagül Sunar, Tanju Tuncel, Uğur Çavuşoğlu, Mustafa Erdi Atılgan
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: My Father's Bones
Yapımcı Firma: Papyon Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 103 dk.
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 15.02.2019

Babamın Kemikleri Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:54 Kaynak: InterSinema.com

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