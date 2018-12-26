Babamın Kemikleri Filmi

Babamın Kemikleri, yıllar sonra memleketine geri dönen bir adamın hikayesini anlatıyor. Ömer, yıllar önce yaşadığı utanç verici olayın ardından köyünü terk eden bir adamdır. Ömer, çocuk yaşta ayrıldığı köyüne bir daha geri dönmemeye ant içmiştir. Kendisine aile kuran, baba olan Ömer, yaşadığı trajik olayı kimseyle paylaşmaz. Ölüm döşeğinde olan annesinin vasiyeti ise Ömer’in hayatını alt üst eder. Annesi, oğluna öldüğünde kocasının yanına gömülmeyi vasiyet eder. Ancak bunun olmasına imkan yoktur çünkü Ömer köye gitmeyi kabul etmez. Bunun üzerine annesi, kocasının kemiklerini getirmesini ister. Ömer hiç istemese de annesinin vasiyetini yerine getirmeye karar verir. Oğlunu da yanına alan Ömer için köye gitmek hiç de kolay olmayacaktır.
Özkan Çelik’in yönetmen koltuğunda oturduğu Babamın Kemikleri’nin başrolünü Cem Davran
üstleniyor. Senaryosunu İsmail Doruk’un kaleme aldığı film
in oyuncu kadrosunda Ömer Aydede, Goncagül Sunar, Tanju Tuncel
, Uğur Çavuşoğlu
gibi isimler yer alıyor. Çekimleri Tokat’ın Turhal
ilçesinde gerçekleşen film
in görüntü yönetmenliğini Serdar Özdemir
üstleniyor. Yönetmen:
Özkan ÇelikSenaryo:
İsmail DorukOyuncular:
Cem Davran, Ömer Aydede, Goncagül Sunar, Tanju Tuncel, Uğur Çavuşoğlu, Mustafa Erdi AtılganFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
My Father's BonesYapımcı Firma:
Papyon FilmYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
103 dk.Dağıtıcı Firma:
Kurmaca FilmVizyon Tarihi:
15.02.2019Babamın Kemikleri Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.