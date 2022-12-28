Antalya'da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık! "Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım" diyerek 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık! "Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım" diyerek 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı

28.12.2022 11:45

Antalya'da klima bakım servisi sahibi olduğunu söyleyen Asım Ç., belediye yetkililerine babasının vasiyeti üzerine kamu kurumlarına ücretsiz klima bakımı yapacağını ifade ederek, 8 spor tesisindeki 30 klimayı söküp bakım işlemleri için götürdü. Bakım süresi sonunda telefonla aranan Asım Ç. piyasa değeri 600 bin lira olan klimaları almadığını iddia edince, hakkında kamu malına zarar verme, görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

7 Kasım'da Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne başvuran Asım Ç., yetkililere şirket kurucusu babasının vasiyeti üzerine kamu kurumlarına ait klimalara ücretsiz bakım servisi sağladıklarını anlattı. Yetkililer, belediye kanununa göre şartsız bağış olarak kabul edilecek hizmet için üst makamlardan onay aldı.

KLİMALARI ALDIĞINI İNKAR ETTİ

Asım Ç., 14 Kasım'da belediyeye ait 8 spor salonu ve tesisteki 30 klimanın iç ve dış ünitesini söküp götürdü. Tutanakla teslim edilen klimaların 20 günlük tamir süresinin geçmesi üzerine belediye yetkilileri, Asım Ç.'yi telefonla aradı. Asım Ç.'nin parça bekledikleri için bakım süresinin uzadığını belirtmesi üzerine belediye yetkilileri 15 Aralık'ta yeniden aradı. Asım Ç. görüştüğü yetkiliye, belediyenin klimalarını aldığını inkar etti.

DOLANDIRICILIKTAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bunun üzerine belediye yetkilileri, 3 gün içerisinde klimaların teslimini istedi. 19 Aralık'ta klimaların belediyeye teslim edilmemesi üzerine Asım Ç. hakkında kamu malına zarar verme, görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

KLİMALARIN DEĞERİ 600 BİN TL

Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından da personelin olayda ihmalinin bulunup, bulunmadığının tespiti için soruşturma başlatıldı. Klimaların maddi değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu belirlendi.

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! 'Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım' diyerek, 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı
Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! 'Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım' diyerek, 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
500

Muratpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık! 'Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım' diyerek 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:24 Türkiye'nin en zehirli yılanı "Anadolu engereği" bir ilimizde ortaya çıktı: Görürseniz koşarak kaçın
12:12 Katar'dan Messi'nin Dünya Kupası boyunca konakladığı odayla ilgili sürpriz karar
11:29 Kafasına aldığı darbe sonrası yere yığılan ünlü golcü, ayağa kalktıktan sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırdı
11:25 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gözlerden uzak yaşayan kız kardeşinin tek bir pozu var
11:22 Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önerisine sıcak bakmadı: İstanbul seçimleri zamanında yapılacaktır
11:05 Antalya'da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık! "Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım" diyerek 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı
11:01 ABD'de hayatı kabusa çeviren kar fırtınasında can kaybı 65'e yükseldi, birçok kentte yağma olayları başladı
10:40 Denizli'de "Gasp edildim" diyerek ortalığı ayağa kaldıran genç kız, yardıma gelen ekipleri hayrete düşürdü
10:13 Prof. Dr. Ünlügenç: Adana'da 6.5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz
19:45 Hükümetten milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek açıklama! Gözler maaş zammına çevrilmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 12:35:29. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık! "Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım" diyerek 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement