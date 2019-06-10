Babanın iki kızını tüfekle vurduğu iddiası
2 saat önce
İzmir'de bir kişinin, 13 ve 16 yaşlarındaki kızlarını tüfekle ateş ederek yaraladığı iddia edildi.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:34 Kaynak: AA
'de bir kişinin, 13 ve 16 yaşlarındaki kızlarını tüfekle ateş ederek yaraladığı iddia edildi. Bayraklı
ilçesi 1634 Sokak'ta yaşayan M.K.S'nin (45) evinden silah sesleri geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, M.K.S'nin kızları S.S. (13) ile G.S'yi (16) tüfekle vurulmuş halde buldu. Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
Yat kaptanlığı yaptığı öğrenilen baba, olay yerinde gözaltına alındı.
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