Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü

Mısır'da 34 yaşındaki adamın hırsızlık yaptığı iddia edilen oğluna verdiği ceza pes dedirtti. İsminin Muhammed D. olduğu öğrenilen çocuk, komşularının hırsızlık şikayeti üzerine babası tarafından tahtaya bağlandı. Baba, oğlunun üzerine bal dökerek de sivrisinek ve arıların çocuğu ısırmasını sağladı.

FOTOĞRAFI PAYLAŞIP YARDIM İSTEDİ

Acımasız babanın, oğlunu tahtayla bağladıktan sonra çatıya çıkardığı ve günlerce çatıda tuttuğu belirtildi. Skandal olay, çocuğun annesinin yayınladığı fotoğrafla ortaya çıktı. Oğlunun acı çeken görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan anne, Mısırlı yardımseverden yardım istedi.

YARDIMSEVERLER KURTARDI

Annenin fotoğrafını paylaştığı fotoğrafı gören yardımseverler, hızlı şekilde harekete geçerek, talihsiz çocuğu babasının bağladığı tahtadan kurtardı. Yardımseverler, çocuğu bulduklarında perişan halde olduğunu söyledi.

ACIMASIZ BABA TUTUKLANDI

Olayın geniş yankı uyandırmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, acımasız babayı tutuklayarak cezaevine gönderdi. Çocuğa yapılan sağlık muayenesinde de vücudunun birçok yerinde çeşitli yara izlerine rastlandığı öğrenildi. Yara izleri hakkında konuşan anne, oğlunun babası tarafından şiddet gördüğünü söyledi.

Anne, açıklamalarının devamında babasının oğlunu, ceza amacıyla aç ve susuz bıraktığı zamanlar olduğunu aktardı. Söz konusu olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.