Boşanmış çift birbirini suçluyor! Çocuğun üzerinde kim sigara söndürdü? - Son Dakika
Üye Girişi

Boşanmış çift birbirini suçluyor! Çocuğun üzerinde kim sigara söndürdü?

26.07.2022 12:17

Diyarbakır'da yıkılmış bir yuvanın ardından sorunlar bitmedi. Anne D.K., velayeti kendisinde olan oğlu İbrahim O.'nun vücudunda babası tarafından sigara söndürüldüğünü iddia ederken. baba M.S.O. ise annenin velayeti almak için kendisine kumpas kurduğunu ileri sürüyor.

Diyarbakır'da yaşayan D.K., 2017 yılında eski eşi M.S.O.'dan boşandı. Mahkeme kararıyla ikisi engelli 3 çocuğunun velayeti anneye verildi. Mahkeme, velayeti annede olan çocukların "kişisel ilişki" kararıyla babayla görüşmelerini uygun gördü.

ANNE VE BABA BİRBİRİNİ SUÇLADI

Anne D.K., 9 yaşındaki işitme engelli oğlu İbrahim O.'nun temmuz ayında babasında olduğu sürede, oğlunun beyanıyla eski eşinin çocuğunun vücudunda sigara söndürdüğünü ileri sürdü. Eski eş M.S.O. ise iddiaları reddederek annenin yaptığını iddia etti.

Küçük çocuğun vücudunda sigara söndürüldü; eski eşler birbirini suçluyor

"BABAMA GİTMEK İSTEMİYORUM, BENİ DÖVÜYOR"

Temmuz ayı boyunca mahkeme onayıyla kişisel ilişki kararı olduğunu hatırlatan anne D.K., 23 Temmuz'da çocuğun yanlarına geldiğini iddia etti. D.K. ifadesinde şunları söyledi:

"Saat 17.00 sıralarında eşim aradı. 'Çocuk geldi' dedi. Benim büyük çocuğum da bir haftadır babadan kaçarak bana geliyor. Ben büyüğü sandım. Eşim, 'Yok, İbrahim gelmiş. Ağlıyor, babama gitmek istemiyorum. Babam beni dövüyor' dedi.

Küçük çocuğun vücudunda sigara söndürüldü; eski eşler birbirini suçluyor

"BABAM SİGARA SÖNDÜRDÜ"

Çocuğu aldığım gibi çocuk şubeye götürdüm. Oradan darp raporu aldık. Bu izleri kimin yaptığını sorduğumuzda 'Babam yaptı' dedi. İlkin sigara sönüklerini fark etmedim. Üstünde tişört vardı. Doktor raporunda da üstünü tamamen soymadık. Kısmen çıkarttık. Eve getirdim, duş aldırdım. Baktım izler var. Buralarına ne oldu dedim. 'Babam sigara söndürdü' dedi."

Küçük çocuğun vücudunda sigara söndürüldü; eski eşler birbirini suçluyor

BABA: YENİDEN VELAYET DAVASI AÇTIM

Eski eş M.S.O. ise çocuğun vücudunda sigara izleri varsa bundan haberi olmadığını savundu. M.S.O, "Tam hatırlamıyorum, sanırım üç gün önce annesi tarafından alıkonuldu. Götürüldükten sonra bu çocuk hastaneye götürülüyor. Rapor alınıyor ve vücudunda herhangi bir sigara izi yok. Sigara söndürme olayı varsa anne kendisi yapmıştır. İbrahim ve Mehmet isimli çocuklar benim yanımda. Mehmet iki yıldır annesinin yanına gitmiyor. Kendisi de almıyor. İbrahim'i istemesinin nedeni de şu; çocuk yanımda kaldığı için kendisinin almış olduğu bakıcı ücretini başvurup iptal ettirdim. Kendisi tekrardan bu bakıcı ücretini almak için böyle bir yola başvuruyor. Ayrıyeten yeniden velayet davası açtım. Velayet davasını kaybetmemek için bu tür yollara başvuruyor" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Ankara'da yanlış sünnet edilen çocuğun başına gelenler yürek burktu: Acılar içinde kanlı idrar yapan çocuk, 21 gündür su içmeye korkuyor Ankara'da yanlış sünnet edilen çocuğun başına gelenler yürek burktu: Acılar içinde kanlı idrar yapan çocuk, 21 gündür su içmeye korkuyor Mardin'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı Mardin'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanmış çift birbirini suçluyor! Çocuğun üzerinde kim sigara söndürdü? - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:21 2045 yılından geldiğini iddia eden adam, gösterdiği videoyla ürküttü
16:20 Fenerbahçe'den Gustavo Henrique transferini resmen açıkladı! Brezilyalı savunmacı akşam saatlerinde İstanbul'da olacak
16:11 Muhammet'i çöp evde kilit altında tutan teyzenin ifadesi ortaya çıktı: Kendisine yaklaştırmıyordu
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya yolcusu! Putin ile yapılacak zirvede tahıl konusu ve Ukrayna'daki son durum ele alınacak
15:32 5 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:56 Kılıçdaroğlu'ndan, PKK'lı olmadığını iddia eden Selahattin Demirtaş'a övgü: Serbest kalması en büyük arzum
15:50 Erken seçim için dillendirilen tarihin AK Parti için özel bir anlamı olduğu öne sürüldü
15:49 Alman devi sadece 79 dakika forma giyen genç futbolcuya 28.5 milyon euro ödedi
15:41 Ezel dizisinin yıllar sonra kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun neşeli hali dikkat çekti
15:33 Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 16:33:25. #1.11#
SON DAKİKA: Boşanmış çift birbirini suçluyor! Çocuğun üzerinde kim sigara söndürdü? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement