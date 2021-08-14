Babanın öldüğü, iki oğlunun yaralandığı silahlı saldırının zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

İddiaya göre, Alifuatpaşa Mahallesi'nde yer alan sebze meyve halinde A.Ç, daha önce aralarında tartışma yaşanan Salih Atan (61) ile oğulları Yunus ve Emre Atan'a silahla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan baba ve 2 oğlu, Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Salih Atan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, oğulları ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından aranıyor.