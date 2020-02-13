Babanın uyanması aileyi ölümden kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babanın uyanması aileyi ölümden kurtardı - Son Dakika

Babanın uyanması aileyi ölümden kurtardı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Babanın uyanması aileyi ölümden kurtardı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bahattin Aykutlu (46), Gedik Mahallesi'ndeki evlerinde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle uyandı.

Bunun üzerine eşi Yıldız (38), çocukları Muhammet Mustafa (10), İsminur (14), Gülnur (16), Sümeyye (6) ile bir yaşındaki bebek Sümeyye'yi uyandırarak 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri anlaşılan Aykutlu ailesi fertleri Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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