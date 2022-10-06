Son Dakika | Babanın yanarak öldüğü araçtan oğlu son anda çıkarılmış

Babanın yanarak öldüğü araçtan oğlu son anda çıkarılmış

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra alev alan araçta baba yanarak hayatını kaybederken, oğlu ise son anda vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılmış.

Olay Tekirdağ'ın Malkara İlçesi Yenice Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Malkara - Tekirdağ istikametinde Sürücü Barış Çorbacı idaresindeki 59 DH 398 plakalı araç, seyir halinde iken bariyere çarptıktan sonra alev aldı. Aracın alev alması sonrasında Sürücü Barış Çorbacı ve babası Yaşar Çorbacı yanan aracın içerisinde kaldı. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, Sürücü Barış Çorbacı vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Alevlerin tamamen sardığı aracın içerisinde kalan babası Yaşar Çorbacı ise yanarak hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, araçta yanan şahsın cansız bedeni olduğu yerden çıkarılarak savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, aracın bagaj kısmından oksijen tüpü bulundu. Yangın sırasında oksijen tüpünün parladığı düşünülürken, aynı zamanda araç yangınında hayatını kaybeden Yaşar Çorbacı'nın astım rahatsızlığından dolayı yanında oksijen tüpü gezdirdiği de yapılan iddialar arasında.

Yanan araç ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Gerekli incelemelerden sonra yanan araç yoldan çekilerek trafik akışı sağlanacak.