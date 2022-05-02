BABANNESİNİN BÖBREĞİYLE HAYATA TUTUNAN MUSTAFA KEMAL'İN OKUL ÖZLEMİ - Son Dakika
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BABANNESİNİN BÖBREĞİYLE HAYATA TUTUNAN MUSTAFA KEMAL'İN OKUL ÖZLEMİ

02.05.2022 10:38

AFYONKARAHİSAR'da doğuştan böbrek yetmezliği teşhisinin ardından 9 ameliyat geçiren Mustafa Kemal Akkaz (7), 2 yıl önce ise babannesi Melek Akkaz'dan (60) yapılan nakille hayata tutundu.

AFYONKARAHİSAR'da doğuştan böbrek yetmezliği teşhisinin ardından 9 ameliyat geçiren Mustafa Kemal Akkaz (7), 2 yıl önce ise babannesi Melek Akkaz'dan (60) yapılan nakille hayata tutundu. Bağışıklığının zayıf olması nedeniyle evinde izole yaşam sürdüren Mustafa Kemal'in en büyük isteği okula gidip arkadaşlarıyla resim yapmak.

Afyonkarahisar'da Volkan ile Halime Akkaz çiftinin oğlu Mustafa Kemal, doğumundan sonra yapılan tetkiklerde böbrek yetmezliği teşhisi konulması nedeniyle 45 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördü. Bebekliğinden itibaren 6'sı böbrek yetmezliği nedeniyle 9 ameliyat olan Mustafa Kemal Akkaz, çocukluğunun büyük bölününü hastane odasında geçirdi. Mustafa Kemal 5 yaşına geldiğinde böbrek nakli yapılmasına karar verildi. Bu süreçte babaanne Melek Akkaz, torununa böbreğini vermek istedi. Yapılan kontroller sonrası naklin uygun görülmesi üzerine Mustafa Kemal, 5'inci yaşında 10'uncu ameliyatını oldu. 2 yıl önce yapılan operasyonla Mustafa Kemal'e babannesinin böbreği nakledildi.

Nakil sonrası sağlığına kavuşan Mustafa Kemal, evine gelen eğitmeninden ders alıyor. Bağışıklık sisteminin zayıf olması nedeniyle okula gidemeyen Mustafa Kemal, gelecek yıl okula başlamak için gün sayıyor. Resim yapmayı ve boyama etkinliğini seven Mustafa Kemal, evinde anne ve babasının belirlediği kişilerle görüşüp, izole yaşam sürüyor. Babası Volkan Akkaz, Mustafa Kemal'in bağışıklık sisteminin gelişmesi için bir süre daha izole ortamda kalması gerektiğini anlattı.

'CANIMIN CANI'

Tekstil fabrikasında çalışan babaanne Melek Akkaz, "Doktorlar böbrek naklinin torunum için daha sağlıklı olduğunu söyledi. Ben de oğlumla konuştum. Beraber testlerimiz yapıldı. Uygun görülünce torunuma böbrek nakli gerçekleştirildi. İkimizin de sağlığı çok iyi. Mustafa Kemal'in tedavi sürecinde çok üzüldük. Canımın canı, babaannesinin canı iyi oldu" diye konuştu.

Mustafa Kemal Akkaz da iyileştiği için çok mutlu olduğunu ve okula gidip arkadaşlarıyla resim yapmayı istediğini anlattı. Akkaz, böbreğini bağışlayan babannesine sarılıp, onu sevdiğini belirtti.

BABANNESİNİN BÖBREĞİYLE HAYATA TUTUNAN MUSTAFA KEMAL'İN OKUL ÖZLEMİ
BABANNESİNİN BÖBREĞİYLE HAYATA TUTUNAN MUSTAFA KEMAL'İN OKUL ÖZLEMİ
BABANNESİNİN BÖBREĞİYLE HAYATA TUTUNAN MUSTAFA KEMAL'İN OKUL ÖZLEMİ
BABANNESİNİN BÖBREĞİYLE HAYATA TUTUNAN MUSTAFA KEMAL'İN OKUL ÖZLEMİ

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Karahisar, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BABANNESİNİN BÖBREĞİYLE HAYATA TUTUNAN MUSTAFA KEMAL'İN OKUL ÖZLEMİ - Son Dakika


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