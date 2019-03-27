Babaoğlu Hendek'i Kucaklayan O Projelerini Anlattı

YARICA MAHALLESİNDE

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam Büyük Birlik Partisi (BBP) Hendek Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu, bu kez de Yarıca Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Mahalle girişinde vatandaşlardan tarafından hazırlanan, "Yarıca Turgut Babaoğlu Diyor" pankartıyla karşılanan Babaoğlu, vatandaşlar yoğun ilgili gösterdi. Kapı kapı gezerek vatandaşların isteklerini dinleyen ve tüm talepleri alarak sorunlarına hakim olduklarını anlatan Babaoğlu, "100 günlük acil çalışma planını hayata geçireceğiz. Bütün mahallelerimizin ne sorunu var hepsini biliyoruz. Göreve başladığımız gibi tek tek çözeceğiz" derken projelerin kısa, orta ve uzun vadeden oluştuğunu anlattı.

HENDEK BÜYÜYECEK

Temel belediyecilik hizmetleri dışında sosyal, kültürel, eğitim ve tüm alanlarda projeler ürettiklerini anlatan Babaoğlu, "Bu projeleri popülizmden uzak, günü birlik değil de kentimizin geleceğini esas alarak hazırladık. Hendek'in 50 yılını planlamak ve buna göre adım atmak zorundayız. Güzel bir Hendek hayal ediyoruz. Eğitimde zirve yapan, gencinin yaşlısının öğrencisinin esnafının yüzünün güldüğü bir Hendek arzu ediyoruz. İnsanımız mutlu olsun diyoruz. Hendek hak ettiği değeri bulsun, hizmetleri alsın istiyoruz. Bunun için can ciğer olduk, Bizim Turgut olduk. Hendekli bize güveniyor inanıyor" dedi

KÖYLÜNÜN ARAZİSİ

Babaoğlu, "Hendek'in tüm değerleriyle el ele vererek hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz. 31 Mart gecesi seçim bittiğinde herkes bizim kardeşimiz, ağabeyimiz. Herkesin fikrine, görüşüne ihtiyacımı var. Birlik olacağız, Hendek Hendeklinin gücüyle büyüyecek. Bizde ayrı gayrı yok. Hizmette o, bu, şu yok. Söyleyene değil, söylenene bakacağız" ifadelerine yer verdi. Mahalle ekonomilerini kalkındıracak hamleler yapacaklarını söyleyen Babaoğlu, "Büyükşehir yasası ile birlikte köy tüzel kişiliğine ait araziler belediyenin oldu. Bu araziler köylünün ata, dede mirasıdır. Bu işi çözeceğiz. O arazilerin hepsi yine köylünün olacak" dedi

18 UYGULAMASI VE KÖYLÜ

18 imar uygulamasına da değinen Babaoğlu, "Size söz. Bu bir yasa ama, benim dönemimde sizin onayınız olmayan hiçbir işe imza atmayacağım" dedi. Tarımsal alanda çiftçiye destek olacaklarını anlatan Babaoğlu, "Köylümüzün eskisi gibi üretmesi gerekiyor. Üretici ve tüketici bir araya gelirse Hendek'te herkesin yüzü güler. Üreticinin girdi maliyetlerini düşürecek kooperatifleşme yoluyla desteklemelerimiz olacak. Üretici daha çok kazanırsa daha çok üretir, Türkiye kazanır. Hendek toprakları atıl bekleyecek durumda değil" dedi

ESNAF VE ŞEHİR TRAFİĞİ

Hendek esnafının önemine değinen Babaoğlu, "Esnafımızla her gün iç içeyiz. Şehir merkezin de bir otopark sorunu var. Bu işi kısa sürede halledeceğiz. Katlı ve yer altı otopark projesinin yanı sıra Hendek'te trafik sorununa acil çözüm gelecek. Bunun dışında esnafımızın ticari hayatının arttırılması adına onlarında görüşleriyle birlikte adımlar atılacak" dedi.

KADIN BAŞKAN YARDIMCISI

Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacağını söyleyen Babaoğlu, "Bir belediye başkan yardımcımız kadın olacak. Kadınları dinleyen, onlarla aynı dili konuşabilen ve çözüm odaklı projeler oluşturabilecek liyakatlı bir isim bu görevde olacak. Ayrıca ilçemizde kadınların rahatlıkla oturup vakit geçirebileceği projemizi hayata geçireceğiz. Kadınlar bu projemiz ile istedikleri gibi rahatlıkla vakitlerini huzur ve güvenle geçirebilecekler" dedi

MAKSEM PROJESİ

Mahalle Konağı ve Sosyal Eğitim Merkezi (MAKSEM) projesine değinen Babaoğlu, "Projemizle içerisinde gençler ve kadınlar için eğitim dersliklerinin bulunduğu, yine gençlerimiz için Futbol, Basketbol, Voleybol sahası gibi spor alanlarının, çocuklarımız için oyun alanlarla daha sosyal hale getirmenin çalışmalarını yapacağız" dedi. Babaoğlu son olarak Yarıca Mahallesinde olduğu gibi bazı bölgelerde ulaşım sorunu olduğunu söyleyerek, "

Belediye olarak bu yönde çalışmalarımızı yaparak, sabah işe gidiş, akşamda işten dönüşlerin yoğun olduğu saatlerde bir ring yaparak bu sorunu da çözüme kavuşturacağız İnşallah" dedi.