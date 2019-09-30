Babaoğlu Koleji & ÖRAV işbirliği ile "birkeniki" projesi
1 saat önce
Özel Babaoğlu Eğitim Kurumları- ÖRAV işbirliği ile ''birkeniki'' projesi kapsamında 28-29 Eylül tarihlerinde Öğrenen Lider Öğretmen eğitimi gönüllü öğretmenlerimizle okulumuzda gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:40 Kaynak: Bültenler
Etkileşimli etkinliklerle yürütülen programda Karaman'daki devlet okullarında görev yapan 35 eğitim gönüllüsü 8 oturum şeklinde; Etkili İletişim, Dirençle Baş Etme, Takımı Yönetme ve Öğrenme Liderliği, Akış ve Ritmin Sürekliliği, Kurallar ve Uygulama Adımları, Sorun Davranışların Yönetimi, Olumlu Davranışların Pekiştirilmesi, Ölçme ve Değerlendirme konularında eğitim aldı.
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