Babaoğlu Koleji & ÖRAV işbirliği ile

Etkileşimli etkinliklerle yürütülen programda Karaman'daki devlet okullarında görev yapan 35 eğitim gönüllüsü 8 oturum şeklinde; Etkili İletişim, Dirençle Baş Etme, Takımı Yönetme ve Öğrenme Liderliği, Akış ve Ritmin Sürekliliği, Kurallar ve Uygulama Adımları, Sorun Davranışların Yönetimi, Olumlu Davranışların Pekiştirilmesi, Ölçme ve Değerlendirme konularında eğitim aldı.