Son Dakika Haberleri: Babaoğlu Koleji & ÖRAV işbirliği ile "birkeniki" projesi
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Babaoğlu Koleji & ÖRAV işbirliği ile "birkeniki" projesi

1 saat önce

Özel Babaoğlu Eğitim Kurumları- ÖRAV işbirliği ile ''birkeniki'' projesi kapsamında 28-29 Eylül tarihlerinde Öğrenen Lider Öğretmen eğitimi gönüllü öğretmenlerimizle okulumuzda gerçekleşti.

Babaoğlu Koleji & ÖRAV işbirliği ile

Etkileşimli etkinliklerle yürütülen programda Karaman'daki devlet okullarında görev yapan 35 eğitim gönüllüsü 8 oturum şeklinde; Etkili İletişim, Dirençle Baş Etme, Takımı Yönetme ve Öğrenme Liderliği, Akış ve Ritmin Sürekliliği, Kurallar ve Uygulama Adımları, Sorun Davranışların Yönetimi, Olumlu Davranışların Pekiştirilmesi, Ölçme ve Değerlendirme konularında eğitim aldı.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:40 Kaynak: Bültenler
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