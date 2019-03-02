Babaoğlu'ndan Açıklama

Dün gece saatlerinde kimliği henüz tespit edilmeyen kişi veya kişiler tarafından Cumhur İttifakı Adayı Sayın Ali Kemal Sofu'ya ait görsellerin söküldüğü ve sokaklara atıldığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.

Yine gece saatlerinden bu yana konu hakkında vatandaşlarımız tepki göstermiş ve bizlere de konu hakkında hassasiyetlerini dile getirmişlerdir.

Yapılan bu olumsuz davranışları, her kim olursa olsun, kesinlikle tasvip etmiyoruz. Hiçbir aday ya da partili tarafından da tasvip edilmediğine yürekten inanıyoruz.

İlçemizde karşılıklı saygı ve hoşgörü ortamında yürüttüğümüz bu seçim sürecini bu ve benzeri kişi ya da eylemlerin zedeleyemeyeceğini ve ilçemizin huzurunu bozmaya güçlerinin yetmeyeceğini beyan ediyorum.