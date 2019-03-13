Son Dakika Haberleri: Babaoğlu'ndan Doğa Dostu Baycan'a Plaket

Babaoğlu'ndan Doğa Dostu Baycan'a Plaket

14 dakika önce

BBP Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu doğa dostu hayvansever Dağların Hikayesi programının yönetmeni Taner Baycan'ı ziyaret etti.

Babaoğlu'ndan Doğa Dostu Baycan'a Plaket, System.String[]

Çekimler sırasında rahatsızlanan Yönetmen Taner Baycan'ı evinde ziyaret eden BBP Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu geçmiş olsun dileklerini iletti.

Doğa dostu, hayvan sever ve dağların hikâyesini çok kıymetli yönetmeni Taner arkadaşımızı doğa ortamında ziyaret etmek istedik. Ancak rahatsız olduğunu duyunca evine geldik. Kendisine bizimle yaptığı başarılı çekimden ötürü plaket taktir etmeğe geldik. Aynı zamanda geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyoruz geçmiş olsun Allah şifa versin.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yönetmen Taner Baycan "Çok teşekkür ederim başkanım geldiniz onur verdiniz,gurur duydum. Aslında ben teşekkür ederim sizlere çok sağ olun. Seçim çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:13 Kaynak: Bültenler

Turgut Babaoğlu, belediye başkan adayı, Büyük Birlik Partisi, Güncel
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