Son Dakika Haberleri: Babaoğlu'ndan Gençlere Ve Kadınlara Müjde

Babaoğlu'ndan Gençlere Ve Kadınlara Müjde

1 saat önce

BBP Hendek Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu, gençler ve kadınlara özel projeleri anlattı ve esnafın önemine değindi.

Babaoğlu'ndan Gençlere Ve Kadınlara Müjde, System.String[]

ROMAN HAVASI

Seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Hendek Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu gün boyu sürdürdüğü esnaf ziyaretlerine devam ediyor. İlçe merkezinde esnaflarla buluşan Babaoğlu, daha sonra akşam programında ise Soğuksu ve Hacıkışla Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın ve vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Babaoğlu, daha sonra Turanlar Mahallesinde roman vatandaşların cemiyetine katılarak coşkularına ortak oldu, onlarla birlikte oynadı

GENÇLERE ÖZEL

Ziyaretlerinde tüm Hendeklilere projelerini ve düşüncelerini anlatarak yetki isteyen Babaoğlu, "Hendek gençliğine çok büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri, yaşadıkları ilçede yeni fırsatları yakalayabilmeleri, kültür, sosyal ve spor aktivitelerinin yoğun olması gerekiyor. Hendek gençliği için bu anlamda çok özel projelerimiz var" dedi.

KADINLARA ÖZEL

Babaoğlu ardından ev hanımlarının sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın bir parçası olacağını söyledi. Başkan adayı Turgut Babaoğlu, "Kadınlarımız, analarımız… Toplumumuzun can damarı olan kadınlarımız ekonomik hayata dahil olsun istiyoruz. Ev ekonomisine katkı sunmak isteyen kadınlarımız acaba ben ne yapabilirim diye düşünmeyecek" ifadelerine yer verdi.

ESNAFLAR

Sakarya'nın esnaf kenti olduğuna dikkat çeken Babaoğlu, "Bizim Hendek esnafımız çok cefakar ve vefakardır. Kendi nam ve hesabına çalışarak istihdam sağlayan, bu ülkeye vergi ödeyen, SGK primi ödeyerek katma değer sağlayan esnafımız, Hendek ekonomisinin dinamosudur. Devlet esnaf ve sanatkarını korur kollar. Bu anayasa da var. Biz esnafımızdan yana taraf olacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:52 Kaynak: Bültenler

Büyük Birlik Partisi, Güncel
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