Babaoğlu'ndan İlk Mesaj: Hendek Kazandı

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Hendek'te 31 Mart yerel seçimleri için 52 bin 716 seçmen sandık başına giderek oyunu kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Turgut Babaoğlu, 24 bin 95 oy alarak Hendek Belediye Başkanı seçildi. Cumhur İttifakı adayı 21 bin 364 oy alırken, Millet İttifakı adayı ise 4 bin 505 oyda kaldı.Seçim sonuçlarının ardından zaferini ilan eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Kapalı Spor Salonu alanında binlerce Hendekliye hitap etti.

HENDEK KAZANDI

Alanda kurulan platformdan seçim sonuçlarını takip eden binlerce Hendekli, Turgut Babaoğlu'nun meydana gelmesiyle büyük bir coşku yaşadı. Eşi Esra Babaoğlu ile birlikte alana gelen Başkan Turgut Babaoğlu,tüm şehitlerimiz için dua okunması, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla birlikte vatandaşlara seslendi. Hendek'in ortak adayı olarak seçimleri kazandığını ifade eden Babaoğlu, "Bu hepimizin başarısıdır. Hepimiz kazandık" diyerek tüm Hendek'e teşekkür etti.

KUTUPLAŞMAYA SON

Artık herkesin Belediye Başkanı olduğunu anlatan Babaoğlu, "Güzel bir kampanya geçirdik ve sonucunda başarılı olduk. Bu başarıyı bizlere emek veren herkese hediye ediyoruz. Bundan sonra işimiz hizmet. Bu halka hizmet etmek için çalışmalar yapacağız. Artık seçim bitti. Bizim tek hedefimiz kutuplaşmayan ve ayrışmayan bir ilçede yaşamaktır. Turgut Babaoğlu bu işi başardı. İnşallah bunu hizmetlerimizle de başaracağız" dedi.

EŞİTLİK VE ADALET

Babaoğlu sözlerine şöyle devam etti; Birinci önceliğimiz eşitlik, adalet ve huzur. Hendek'i seviyorum. Hendeklileri seviyorum. Hendekli bütün hemşerimle el ele vererek güzel yarınlara hep birlikte imza atacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.Babaoğlu konuşmasını tamamlanmasının ardından meydanda coşkulu kalabalığın sloganlarına eşlik ederek, herkesi selamladı. Babaoğlu, spor salonunda tamamlanan programın ardından büyük bir sevgi çemberi içinde Rasimpaşa Camiinde şükür namazı kıldı.

Babaoğlu daha sonra Hendek merkezinde toplanan kalabalıklara hitap etti. Babaoğlu Hendek'te görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür ederek programı sonlandırdı.