Babaoğlu'ndan Köylüye O Arazilerle İlgili Müjde

Babaoğlu, "Hiçbir algıya ve boş söze kanmayan bir Hendek var. Bu iş bitti" dedi

GEZİ VE MİTİNG

Büyük Birlik Partisi (BBP) Hendek Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu, seçim çalışmaları kapsamına büyük mahalle mitinglerinin üçüncüsünü Puna Ortaköy'de gerçekleştirdi. Babaoğlu miting öncesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürürken, mahalle dolmuş durağı (Köy Durakları) esnafını da ziyaret etti.Şoförleri dinleyen Babaoğlu, "Mahalle dolmuş durak şoförlerimiz yıllardır burada çektiği çileyi biliyoruz. Yazın tozu dumanı, kışında çamur içinde olan yolumuzu asfaltlayarak çileden kurtaracağız" dedi. Temaslarını gün boyu sürdüren Babaoğlu, yüzlerce kişinin katıldığı Puna Ortaköy mitinginde konuştu.

PUNA'YA SÖZ VERDİ

Hendek'i yönetmeye hazır olduklarını anlatan Babaoğlu, "Biz burada ne sorun var hepsini biliyoruz. Alternatif Pazaryerleri oluşturacağız. Bu pazaryerlerinde siz değerli üreticilerimize yer vereceğiz. Sizin buradan ilk üreticiden, tüketiciye satabileceğiniz imkânları sizlere sağlayacağız. Her şehir her mahalle meydanları ile anılır. Burasını yakışır bir şekilde meydan haline getireceğiz. Burası Hendek'e örnek bir meydan haline gelecek. Mahallemizde bazı yol çalışmaları yapıldı. Yollarımızı geziyorum, Eksiklikler var. Bu eksiklikler tamamlanacak. Burada bütün Mahallelerimizi birbirine bağlayan yollarımızı asfaltlayarak güzel bir hale getireceğiz" dedi

KÖYLÜNÜN ARAZİLERİ

Babaoğlu, "Mahallemizin en büyük sorunlarından birisi köy tüzel kişiliğine ait arazilerin tapularının Belediye üzerine geçmesi. Mahalle sakinlerimiz bu yerleri atalarımız, dedelerimiz bu yerleri camilerimizin bakımında, onarımında kullanılmak üzere bağışladı. Ama şimdi hiçbir hak talep edemiyoruz. Bunun için iki çözümümüz var. Ya köyün kendi adına kayıtlı bir dernek kuracaksınız. Bunları size cüz-i bir bedelle satış yapacağız. Yâda bu yerlerin kiralanması ve ücretlendirilmesi camilerimizin bakımında ve onarımında kullanılmak üzere kiraları direk size aktarılacak. Bu sözü de size veriyorum" dedi

ALT YAPI

Babaoğlu, "Burada bir alt yapı sorunumuz var. Buradan organize sanayi bölgesine giden büyük hattın geçmesi bu mahalle için bir şans. Küçük bir çalışma ve Belediye imkanlarımız ile bu hatları buraya bağlamamız bizim imkanlarımız dahilinde olan bir şey. Seçilecek olan Muhtarımız ile birlikte el ele vererek güzel bir şekilde çalışırız. Bu hatların, büyük hatta bağlanması için çalışmaları bizzat biz yürüteceğiz. SASKİ ile işbirliği içerisinde bütün finansmanını biz karşılayacağız" dedi. Babaoğlu'nun Puna Ortaköy başta olmak üzere çevre köyleri ilgilendiren müjdeleri büyük beğeni topladı.

ALGI YAPIYORLAR

'Belediye AK Partili olmazsa hizmet gelmez' yönünde yaratılmak istenen algıya değinen Babaoğlu, "Maalesef yalan konuşuyorlar. Hendek Belediyesinin artık küçümsenemeyecek bir bütçesi var. İhtiyaçlarımız belli. Acil ve önceliklere göre belirlenmiş programla 70 Milyonluk bütçeyi siz değerli Hendek halkına eşit ve adil bir şekilde dağıtıp bu hizmetleri, iş bilen insanla, ehil insanla, sizlerin seçeceği ehil bir Belediye Başkanı ile yapmamız hiç sorun değil. Çünkü biz bunların üstesinden gelebilecek, bilgiye, birikime ve tecrübeye sahibiz. Biz Belediyeyi kazanmamızın ötesinde, kazanmamızın ertesi günü 100 günlük çalışma projemiz, neler yapacağımız hazır. Biz hazırız" dedi

DERSİMİZİ ÇALIŞTIK

Bababoğlu, "Hendek artık küçük bir yer değil. Nüfusu 100 binlere dayanmış, artık gelişmekten başka şansı olmayan bir ilçedir. Dersimizi iyi çalıştık. İnanın yapacaklarımız, belki de onların hayalini bile edemediği işler var. Hesaplarımıza göre 10 yıl sonra 250 bin nüfusun hedeflendiği bir Hendek olacak. Alt yapısıyla, üst yapısıyla, tesisleriyle, özellikle şehir merkezinde kişi başına düşen yeşil alanın ne kadar az olduğunu, çocuklarımız için, gençlerimiz için parkların olmadığı bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehri en iyi şekilde planladık. Bizden hizmet almanız için kimseye gerek yok. Amcanızın, dayınızın olmasına gerek yok. Bu kardeşinizi Punalı kabul edin, Öz evladınız kabul edin. Kapımız sizlere her zaman açık" dedi