Son Dakika Haberleri: Babaoğlu, Yeşilyurt'ta vatandaşlarla bayramlaştı
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Babaoğlu, Yeşilyurt'ta vatandaşlarla bayramlaştı

59 dakika önce

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Yeşilyurt Pazar Yeri'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Babaoğlu, Yeşilyurt'ta vatandaşlarla bayramlaştı, System.String[]
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Yeşilyurt Pazar Yeri'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Yeşilyurt Pazar Yeri'ni ziyaret ederek alışveriş için pazara gelen vatandaşlarla ve satış yapmak için tezgah açan esnafla tek tek bayramlaşarak istek ve önerilerini dinledi. Başkan Babaoğlu, Kurban Bayramı'nın tüm dünyaya birlik, beraberlik, barış, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulunarak, "Hendek, bayramda kardeşlik ve dayanışma ile daha da güzelleşecek" dedi.

Yeşilyurt Pazar Yeri

Manevi dünyamızda ayrı bir yeri olan Kurban Bayramı'nı bu yıl da hep beraber kutlamanın sevinci içinde olduklarını ifade eden Başkan Babaoğlu, "Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. İlgili birimlerimiz vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini usulüne uygun yerine getirebilmesi ve bayram süresince herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için görevlerinin başında olacaklar. Kurban Bayramının gönüllerimize ferahlık, hanelerimize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun"dedi. - SAKARYA
Yeşilyurt, Hendek, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:10 Kaynak: İHA
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