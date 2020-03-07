BABAP Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BABAP Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi - Son Dakika

BABAP Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi

6 saat önce

Isparta Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ile alanda çalışan rehberlik öğretmenleri tarafından geliştirilen, "Başarının Arttırılması ve Bağımlılığın Azaltılması" (BABAP) Projesinin tanıtımı yapıldı.

BABAP Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi, System.String[]

Isparta Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ile alanda çalışan rehberlik öğretmenleri tarafından geliştirilen, "Başarının Arttırılması ve Bağımlılığın Azaltılması" (BABAP) Projesinin tanıtımı yapıldı.


Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Vali Ömer Seymenoğlu'nun katılımıyla başarı ve bağımlılık olgularını ele alan "Başarının Arttırılması ve Bağımlılığın Azaltılması" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri katıldı. Isparta Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ile alanda çalışan rehberlik öğretmenleri tarafından geliştirilen "Başarıyı Arttırma ve Bağımlılığı Azaltma Projesi " hakkında Vali Seymenoğlu'na bilgi verildi. "BABAP" projesinin sunumunu gerçekleştiren Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Anıl Keleş, çalışmanın Isparta RAM tarafından yapılan internet bağımlılığı ve siber zorbalık araştırması, başarısızlık nedenleri ve okul motivasyonu araştırmasının sonuçları üzerinden yapılandırıldığını ve bağımlılık ile başarı arasındaki ters orantıya bağlı olarak proje adımlarının belirlendiğini söyledi.


Keleş ayrıca 27 adımdan oluşan projenin öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımlıyla zenginleşerek etkinlikler bütünü olarak ortaya konacağını aktardı.


Proje ardından konuşan Vali Seymenoğlu ise, bağımlılık süreçlerine yönelik önleyici adımlar atmanın önemini belirterek, proje adımlarının maliyet analizlerine de ağırlık vererek çalışmaların olgunlaştırılmasını ve hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Seymenoğlu başarı ve bağımlılık kavramlarının bir araya getirilmesiyle tasarlanan bu projenin hayırlı olmasını temenni etti. - ISPARTA

Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:58 Kaynak: İHA
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