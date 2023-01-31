BABASI 7 YAŞINDAKİ ADARA'YI, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE ACI ÇEKTİRMEK İÇİN BOĞMUŞ - Son Dakika
Üye Girişi

BABASI 7 YAŞINDAKİ ADARA'YI, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE ACI ÇEKTİRMEK İÇİN BOĞMUŞ

31.01.2023 12:01

BATMAN'da, kömürlükte cesedi bulunan Adara Arslan'ın (7) gözaltına alınan babası Ömer Faruk Arslan (37), boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için kızını boğduğunu itiraf etti.

BATMAN'da, kömürlükte cesedi bulunan Adara Arslan'ın (7) gözaltına alınan babası Ömer Faruk Arslan (37), boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için kızını boğduğunu itiraf etti. Arslan'ın yüzündeki çiziklerin de Adara'nın kendisine direnirken oluştuğu tespit edildi. Ömer Faruk Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Beşevler Mahallesi 1306'ncı Sokak'ta meydana geldi. Halasına ait kömürlükte odun ve kömür çuvallarının altında Adara Arslan'ın cesedinin olduğu ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kız çocuğunun öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri kömürlükte inceleme yaparken, güvenlik şeridine gelen halası elindeki fotoğrafı göstererek, "Çocuk bu değil mi? Ne olur bir kere göreyim. Allah peygamber aşkına bir kere göreyim. Götürmeden bakayım. Öpeyim onu bir kez. Hasret kalacağım bir ömür boyu. Ne olur bir kere öpeyim o mosmor ellerini. Ne olur ben de gideyim ambulansla" diye ağladı. Adara Arslan'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polisin şüpheli olarak aradığı babası Ömer Faruk Arslan, Diyarbakır'da, İstanbul'a hareket halindeki otobüste yakalanıp gözaltına alındı.

EŞİNİN AKRABALARIYLA KAVGA ETMİŞ

Eşi M.A.'nın yaklaşık 4 ay önce akrabası da olan Ömer Faruk Arslan'a boşanma davası açtığı ve Batman'a ailesinin yanına geldiği belirlendi. Kente gelen Ömer Faruk Arslan'ın, eşinin yakınlarıyla kavga ettiği tespit edildi. Bu olayın ardından İstanbul'a giden Ömer Faruk Arslan'ın yaklaşık 2 hafta önce tekrar Batman'a gelip, ablasının yanında kalmaya başladığı, kızını görmek istediğini ve yakınlarından aracı olmalarını istediği saptandı. Akrabaları aracılığıyla Adara'nın, pazar günü babasına teslim edildiği belirlendi.

İSTANBUL'A GİDECEK OTOBÜSE REZERVASYON YAPTIRMIŞ

Emniyetteki sorgusunda Ömer Faruk Arslan, pazar günü kızıyla gezdikten sonra saat 23.00 sıralarında ablasının evinin yanındaki kömürlüğe götürdüğünü, burada boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Arslan'ın yüzündeki çiziklerin de Adara'nın kendisine direnirken oluştuğu saptandı.

Ömer Faruk Arslan'ın 29 Ocak günü otobüs firmasını arayıp, bir gün sonra saat 12.00'de İstanbul'a gidecek otobüs için rezervasyon yaptırdığı ortaya çıktı. Arslan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

Bayram AYHAN- Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)-

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Cansız bedeni kömürlükte bulunan 7 yaşındaki kızın babası her şeyi itiraf etti: Eşime acı çektirmek için öldürdüm Cansız bedeni kömürlükte bulunan 7 yaşındaki kızın babası her şeyi itiraf etti: Eşime acı çektirmek için öldürdüm Kömürlükte 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi bulundu (2) Kömürlükte 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi bulundu (2)

Faruk Arslan, İstanbul, Batman, Ömer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BABASI 7 YAŞINDAKİ ADARA'YI, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE ACI ÇEKTİRMEK İÇİN BOĞMUŞ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:20 Davutoğlu, Bahçeli'nin sorusuna "Varsa böyle birisi çıkıp açıklasın" diyerek cevap verdi
13:15 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Valencia! Alex'i tahtından etmek üzere
13:10 Baykar'dan sosyal medyayı sallayan Kızılelma şovu: Modern, klasik
13:06 Ne yaptın sen Valencia! Alex'i tahtından etmesine ramak kaldı
13:02 Davutoğlu, Bahçeli'nin sorusuna meydan okuyarak karşılık verdi: Varsa böyle birisi çık açıkla
12:48 22 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu, geriye yürek yakan paylaşımı kaldı: Ben kötü biri değilim
12:54 26 ili kapsayan seçim anketinde AK Parti oyunu artırdı, ibre terse döndü
12:47 9 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sokak köpeği, sahiplenilip tekrar sokağa bırakılmış
12:25 26 ili kapsayan seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti oyunu artırdı, ibre terse döndü
11:50 Yalnız yaşayan kadının sır ölümü! İçeri giren ekipler köpeğini başında buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2023 13:29:08. #1.13#
SON DAKİKA: BABASI 7 YAŞINDAKİ ADARA'YI, BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE ACI ÇEKTİRMEK İÇİN BOĞMUŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement