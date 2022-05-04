Babası açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen teğmenin görev süresinin bitimine sadece 1 gün kalmış - Son Dakika
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Babası açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen teğmenin görev süresinin bitimine sadece 1 gün kalmış

04.05.2022 15:06
Babası açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen teğmenin görev süresinin bitimine sadece 1 gün kalmış

Yalovalı teğmen Talha Bahadır, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin ateşi sonucu şehit düşmüştü. Bahadır'ın babası Hakkı Bahadır, oğlunun görev süresinin şehit olduğu günün ertesi günü biteceğini anlattı.

Bugün Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu. Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı, 24 terörist etkisiz hale getirildi.

ŞEHİDİN EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

Şehidin ailesinin yaşadığı Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'ndeki evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit babası Hakkı Bahadır, taziyeleri kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin babasını telefonla arayarak taziyelerini iletti. Oğlunun vatanı uğruna şehit düştüğünü anlatan Bahadır, "Burada duygu düşünceler çok ağır tarif edilemez ama benim oğlum diğer din, iman, vatan uğruna şehit olanlar gibi şehit olmuştur. Zordur ama bu vatan, din iman için mecburen bu ülke savunulacak bazıları şehit olacak. Sıra bize geldi demek ki, biz de bunu metanetle karşılıyoruz. Allah vatanımıza milletimize zarar vermesin. Milletimizi korusun, her türlü durumlarda vatanımızı muzaffer eylesin" dedi.

Suriye'de şehit düşen Teğmen Talha Bahadır'la ilgili kahreden detay! Görev süresinin bitimine 1 gün kalmış

"NİCE TALHALAR GELİR"

Devletin yanlarında olmasının kendilerine güç verdiğini anlatan Bahadır, şöyle konuştu: "Az önce İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da aradı bizi, destek oldular. Devletimizi yanımızda görmek bize güç veriyor. Duacıyız. Bir Talhalar gider nice Talhalar gelir. Allah ülkemizi, askerlerimizi korusun. İnşallah bu şehit haberleri biter. Her türlü düşmandan, kötülüklerden ülkemiz bertaraf olur. Allah oğlumu cennetinde cemaliyle müşerref eylesin, şehit makamını eylesin. Diğer bütün şehitlerimize de rahmet eylesin."

Suriye'de şehit düşen Teğmen Talha Bahadır'la ilgili kahreden detay! Görev süresinin bitimine 1 gün kalmış

"YARIN SURİYE'DEKİ GÖREVİNİ BİTİRİP MALATYA'YA DÖNECEKTİ"

Bahadır, oğluyla bir önceki akşam görüştüğünü dile getirerek, "En son önceki akşam görüştük. Normalde yarın Suriye'deki görevi bitip Malatya'ya birliğine dönecekti ama takdiri ilahi, kader. Allah bu kadar ömür takdir etti. Biz Allah'a inanan insanlarız. Allah'ın takdirine teslim olduk. Sabrediyoruz. Halk, millet olarak bunlara alışığız. Her zaman dik duracağız. Düşmanları sevindirmemeliyiz. Her zaman birlik beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz. Daha çok kenetlenmeliyiz" ifadesini kullandı.

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Süleyman Soylu, Zeytin Dalı, Mevla, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Babası açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen teğmenin görev süresinin bitimine sadece 1 gün kalmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babası açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen teğmenin görev süresinin bitimine sadece 1 gün kalmış - Son Dakika
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