Babası asker olan minik Aras'a doğum günü sürprizi - Son Dakika

Vatani görevini yapmak için Van'da bulunan askerin 3 yaşındaki oğluna Düzce Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi.

Van'da piyade er olarak vatani görevini sürüdüren Burak Açıkalınlı'nın kız kardeşi, Düzce Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak, 3 yaşındaki yeğeni Yusuf Aras'ın doğum günü olduğunu ve babasının vatani görev için Van'da bulunduğunu söyledi.

Küçük yeğeninin babasının yanında olmadığı için çok üzgün olduğunu söyleyen kadının bu isteğini kırmayan grup, Kaynaşlı ilçesi Çele Mahallesi'nde oturan ailenin evini buldu.

Hazırlıkları tamamlayan ekibe başkanlık yapan Kaynaşlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Barış Şimşek, burada minik Aras'a getirilen pastayı keserek, hediyelerini takdim etti.

Oldukça mutlu olduğu gözlenen Yusuf Aras ve annesi, Vefa Sosyal Destek Grubuna teşekkür etti.