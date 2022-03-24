Babası başsavcı, annesi hakim olan Murat Bakırköylü eski kız arkadaşını nasıl öldürdü? İşte AVM cinayetinin detayları - Son Dakika

Yağmur Sönmez daha 21'indeydi... Eczacılık fakültesi öğrencisiydi. Annesi hakim, babası başsavcı olan Murat Bayırköylü isimli cani onu bir AVM'nin otoparkında katletti.

Sabah'ın haberine göre Murat Bakırköylü'nün intihar ve cinayetinde kendisine gelen bazı mesajlar aracılığıyla teşvik edildiği belirlendi.

Mesajlarda sadece intihar etmesinin anlamsız olacağı Yağmur'u da öldürmesi gerektiği yazıyordu.

YAĞMUR SÖNMEZ'İ TAKİP ETTİ

Murat Bayırköylü (21), Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü ile hâkim İsmihan Boza'nın tek çocuğuydu. Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciydi. Geçtiğimiz günlerde Yedipete Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrenim gören eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i (21) takip etti.

PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ

Murat Bayırköylü, Yağmur Sönmez'in Ataköy'deki bir AVM'nin otoparkına girince peşinden kendi aracıyla otoparka girdi. Aracını park eden genç kız, içeri girmeye çalışırken tüfekle kapıya koşan Bayırköylü, genç kızın göğsüne nişan aldı ve tetiğe bastı. Ardından genç adam aracına gidip, bir el ateş edip, canına kıydı.

AVM'deki güvenlikler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kız, hastaneye vardığında hayatını kaybetti.

ARKADAŞIYLA MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Dehşet veren olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Murat Bayırköylü'nün dijital materyallerine el konuldu. Genç adamın cep telefonu ve bilgisayarından 21 yaşındaki Halil İbrahim isimli çocukluk arkadaşıyla mesajlaşmalarına rastlandı.

Halil İbrahim'in arkadaşını mesajlarla intihara sürüklediği hatta intihar etmeden hemen önce Yağmur'u da öldürmesi yönünde telkinlerde bulunduğu belirlendi.

Genç adamın telefon konuşmasında, 'Sen daha önce de 17.kata çıkıp aşağıya inmedin mi?', 'Sen neden O'nu da öldürmüyorsun. Sen kendini öldürdükten sonra etrafta benim için kendini öldürdü diye hava atacak', 'Fişek parası 5 liraydı. 10 lira olmuş. Oğlum aradaki farkı ben veririm. Sen yeter ki o cesareti göster' tarzında cesaret ve teşvik edici mesajlar attığı ortaya çıktı.