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Babası bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ancak 2 saat sonra ihbar etmeyi akıl etti - Son Dakika

Babası bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ancak 2 saat sonra ihbar etmeyi akıl etti

07.12.2021 10:52

Beyoğlu'nda 60 yaşındaki bir adam yaşadığı evde bıçaklanarak ölmüş halde bulundu. Babasının öldüğünü 2 saat sonra ihbar eden ve uyuşturucu kullanması nedeniyle babasıyla kavga ettiği öğrenilen oğlu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, cinayet soruşturması başlattı.

Dün saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde medyana gelen olayda sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Osman Yelken, birlikte kaldıkları evde babasının kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını ve vücudunda kan izleri ile kesik olduğunu ihbar etti.

KARNINDAN 2 KEZ BIÇAKLANMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 60 yaşındaki İbrahim Yelken'in bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda karnından 2 bıçak darbesiyle öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine detaylı çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde bir süre gözyaşı döken oğlu Osman Yelken'i gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Korkunç olay: Babası bıçaklanarak ölü bulunan genç gözaltında

BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ 2 SAAT SONRA İHBAR ETMİŞ

Evden önceki gün saat 20.00 sıralarında işe gitmek çıktığını, çalıştığı gece kulübüne gittiğini ve dün sabah 08.30 sıralarında geldiğini ifade eden Osman Yelken'in 112 Acil Çağrı Merkezini ise saat 10.30 sıralarında aradığı tespit edildi. Cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda ise bıçağın olay yerinde olmadığını belirledi.

Korkunç olay: Babası bıçaklanarak ölü bulunan genç gözaltında

POLİS CİNAYET OLDUĞU ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYOR

Adamın ihbardan yaklaşık 5 saat önce bıçakladığını ve oğlunun bu süre içerisinde markete giderek sigara aldığı ve bir süre sokakta dolaştığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca şahsın babasıyla uyuşturucu madde kullanmak yüzünden sık sık kavga ettikleri öğrenildi.

Korkunç olay: Babası bıçaklanarak ölü bulunan genç gözaltında

Öte yandan İbrahim Yelken'in cenazesi de olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının detaylı incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Babası bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ancak 2 saat sonra ihbar etmeyi akıl etti

Cinayet, Beyoğlu, Yelken, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babası bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ancak 2 saat sonra ihbar etmeyi akıl etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babası bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ancak 2 saat sonra ihbar etmeyi akıl etti - Son Dakika
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