Son Dakika Haberleri: Babası 'Boş İş' Dedi, O El Pompasından Tüfek Yaptı

Babası 'Boş İş' Dedi, O El Pompasından Tüfek Yaptı

44 dakika önce

Babası 'boş iş' dedi, o el pompasından tüfek yaptıAMASYA - Amasya'da 16 yaşındaki liseli genç, babasının "Boş işlerle uğraşma, daha mantıklı işlerle uğraş" demesine rağmen pes etmeyip el pompası ve su borularından yaklaşık 50 metre menzilli tüfek tasarladı.

Babası 'boş iş' dedi, o el pompasından tüfek yaptı

AMASYA - Amasya'da 16 yaşındaki liseli genç, babasının "Boş işlerle uğraşma, daha mantıklı işlerle uğraş" demesine rağmen pes etmeyip el pompası ve su borularından yaklaşık 50 metre menzilli tüfek tasarladı.
12 Haziran Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Bilal Gün'ün tasarladığı yaklaşık 1,5 metrelik tüfek, birleştirilen boruların içine el pompasıyla kısa sürede dolan basınçlı havanın boruya yerleştirilen merminin metrelerce uzağa hızla fırlatmasını sağlıyor.
Sistemin çalışması için gerekli olan enerjinin pompanın sadece 4-5 turda doldurulmasıyla sağlandığına değinen Bilal Gün, "Kompresör ekleseydim daha hızlı bir şekilde dolabilirdi. Fakat ardınızda koca bir kompresör taşıyamazsınız. 'İstediğim yere taşıyayım, istediğim yerde ateş edeyim' diye el pompası kullanmayı tercih ettim" dedi.
Makine mühendisliği eğitimi almak isteyen Gün, ucunda çivi bulunan mermilerin atış yapılan tahtaları deldiği görülen silahını hiç para harcamadan yaptığını belirterek, "Daha da geliştirilebilir. Dürbün de takılabilir. Adeta yerli ve milli imkanlarla keskin nişancı tüfeği yaptım" diye konuştu.
Okulunun en başarılı öğrencileri arasında gösterilen oğluna silah yapımına kafa yormaya başladığı ilk günlerde "Boş işlerle uğraşma, daha mantıklı işlerle uğraş" diyen esnaf baba Bekir Gün de şimdi fikrini değiştirdiğini anlatarak, "Tamamen amatörce uğraşarak güzel bir silah yaptı. Çocuklarımızın önünü açmalıyız. Engel olmamalıyız. 'Boş işlerle uğraşma' dememeliyiz" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:50 Kaynak: İHA

Amasya, Güncel
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