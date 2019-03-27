Son Dakika Haberleri: Babası Dua Etti Bakan Gül "Amin" Dedi

Babası Dua Etti Bakan Gül "Amin" Dedi

4 dakika önce

Babası dua etti Bakan Gül "amin" dediGAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül memleketi Nizip ilçesinde hemşehrileriyle yemekte buluştu.

Babası Dua Etti Bakan Gül
Babası dua etti Bakan Gül "amin" dedi

GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül memleketi Nizip ilçesinde hemşehrileriyle yemekte buluştu. Bakan Gül yemekte babasının yaptığı dua için ellerini açarak, "amin" dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında memleketi Gaziantep'te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, doğup büyüdüğü Nizip ilçesinde Ak Partili Belediye Meclis Üyesi ve Nizipli iş adamı Coşkun Güzel'in düzenlediği yemekte hemşehrileriyle buluştu. Yemekten sonra yemek duasını Abdulhamit Gül'ün babası emekli imam Cemil Gül okudu. Babasının yaptığı duaya amin diyen Gül, hemşehrileriyle buluşmalarına vesile olan Coşkun Güzel'e teşekkür etti.
Bakan Gül, "Bugün hemşehrilerimle soframızı paylaştık. Nizip olarak bu birlikteliğimiz korudukça her zaman Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olacağız. İnşallah 1 Nisanda bu kardeşlik duygusunu arttıracağız" diye konuştu.
İş adamı Coşkun Güzel ise, yemeğe katılımlarından dolayı Bakan Gül ve hemşehrilerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:52 Kaynak: İHA

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