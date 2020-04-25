Babası gelemeyince Zeynep'in doğum gününü Vefa Grubu kutladı - Son Dakika

KARABÜK'ün Yenice ilçesindeki kızı 3 yaşındaki Zeynep'in doğum gününü İstanbul'da olduğu için kutlayamayan Cihan Yavuz, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan rica etti. Vefa Sosyal Destek Grubu bu isteği yerine getirerek Zeynep'in doğum gününü kutladı.

İstanbul'da çalışan Cihan Yavuz, seyahat kısıtlaması nedeniyle bugün doğum günü olan kızı Zeynep'in yanında olamadı. Kızının doğum gününü kutlayamayan Yavuz, durumu Vefa Sosyal Destek Grubu'na bildirip, Zeynep'in doğum gününü kutlamaları için talepte bulundu. Vefa Sosyal Destek Grubu babanın isteğini yerine getirerek, Yavuz ailesinin evine gidip Zeynep Yavuz'un doğum gününü kutladı. Zeynep'in doğum günü pasta kesilerek kutlanırken, hediyeler verildi.