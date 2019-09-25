Son Dakika Haberleri: Babası Haitili olan Japon tenisçiye "ağartıcıya ihtiyacı var" diyen komedyenler özür diledi
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Babası Haitili olan Japon tenisçiye "ağartıcıya ihtiyacı var" diyen komedyenler özür diledi

1 saat önce

Babası Haiti göçmeni Amerikalı olan Japon tenisçi Naomi Osaka’ya haftasonu oynanan maç esnasında “biraz ağartıcıya ihtiyacı var” diyen Japon komedi ikilisi ve firması özür diledi.

Babası Haitili olan Japon tenisçiye

Babası Haiti göçmeni Amerikalı olan Japon tenisçi Naomi Osaka'ya haftasonu oynanan maç esnasında "biraz ağartıcıya ihtiyacı var" diyen Japon komedi ikilisi ve firması özür diledi.


Japon basını "A Masso" olarak bilinen komedi ikilisi, Osaka'nın Pan Pasifik Açık tenis turnuvasını kazandığı haftasonunda canlı yayınlanan bir programda genç tenisçi için"Biraz ağartıcıya ihtiyacı var." yorumu yaptı. Aynı ikili Japon tenişçi için "Fazla bronzlaşmış" ifadesini de kullandı.

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Naomi Osaka, Haiti, Japon, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:30 
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