Babası Haitili olan Japon tenisçiye

Babası Haiti göçmeni Amerikalı olan Japon tenisçi Naomi Osaka'ya haftasonu oynanan maç esnasında "biraz ağartıcıya ihtiyacı var" diyen Japon komedi ikilisi ve firması özür diledi.



Japon basını "A Masso" olarak bilinen komedi ikilisi, Osaka'nın Pan Pasifik Açık tenis turnuvasını kazandığı haftasonunda canlı yayınlanan bir programda genç tenisçi için"Biraz ağartıcıya ihtiyacı var." yorumu yaptı. Aynı ikili Japon tenişçi için "Fazla bronzlaşmış" ifadesini de kullandı.