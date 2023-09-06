Kırıkkale\'de bir kişi, babasından harçlık alamayınca evi yaktı

Kırıkkale'de bir süre önce cezaevinden çıkan D.Y., babası harçlık vermeyince oturdukları evi ateşe verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, D.Y, polis tarafından gözaltına alındı.

HARÇLIK VERMEYİNCE EVİ YAKTI

Denetimli serbestlikten yararlanarak kısa süre önce cezaevinden tahliye olan D.Y., babası K.Y.'den harçlık istedi. K.Y. olumsuz yanıt verince tartışma yaşandı. Bir süre sonra D.Y., oturdukları 3 katlı evin en üst katını ateşe verdi.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken, olayın ardından kaçan D.Y., yakalanıp, gözaltına alındı.