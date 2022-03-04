Babası tarafından horozunun satılmasına kızan 17 yaşındaki genç intihara kalkıştı - Son Dakika

Nizip ilçesi Mimar Sinan Niğbolu Sokaktaki Deniz Apartmanında yaşayan 17 yaşındaki A.S.D., çok sevdiği horozunun babası tarafından satıldığını öğrenince büyük şok yaşadı.

"HOROZUMU İSTERİM, HOROZUMU GETİRİN"

Evlerinin bulunduğu 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Ailesinin yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, psikolog ve yakınlarının ikna etmeye çalıştığı genç, "Horozumu isterim, horozu getirin" diyerek, kimseyi yanına yaklaştırmadı.

HOROZU GELİNCE İKNA OLDU

Uzun süre çatıdan inmesi için uğraşılan A.S.D., polislerin horozu getirdiklerini söylemesi üzerine ikna oldu. Horozunu görmek için çatıdan inmeyi kabul eden genç, önce sağlık raporu alınması için hastaneye, ardından ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.