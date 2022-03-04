Babası tarafından horozunun satılmasına kızan 17 yaşındaki genç intihara kalkıştı - Son Dakika
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Babası tarafından horozunun satılmasına kızan 17 yaşındaki genç intihara kalkıştı

04.03.2022 11:32
Babası tarafından horozunun satılmasına kızan 17 yaşındaki genç intihara kalkıştı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, çok sevdiği horozu babasının sattığını öğrenince 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Kendisini ikna etmek isteyen polislerden horozunu geri isteyen genç, horozunun getirildiğini söylenerek ikna edildi.

Nizip ilçesi Mimar Sinan Niğbolu Sokaktaki Deniz Apartmanında yaşayan 17 yaşındaki A.S.D., çok sevdiği horozunun babası tarafından satıldığını öğrenince büyük şok yaşadı.

Çatıya çıkan 17 yaşındaki genç intihar etmek istedi! Nedeni olaydan daha enteresan

"HOROZUMU İSTERİM, HOROZUMU GETİRİN"

Evlerinin bulunduğu 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Ailesinin yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, psikolog ve yakınlarının ikna etmeye çalıştığı genç, "Horozumu isterim, horozu getirin" diyerek, kimseyi yanına yaklaştırmadı.

Çatıya çıkan 17 yaşındaki genç intihar etmek istedi! Nedeni olaydan daha enteresan

HOROZU GELİNCE İKNA OLDU

Uzun süre çatıdan inmesi için uğraşılan A.S.D., polislerin horozu getirdiklerini söylemesi üzerine ikna oldu. Horozunu görmek için çatıdan inmeyi kabul eden genç, önce sağlık raporu alınması için hastaneye, ardından ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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Mimar Sinan, Gaziantep, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babası tarafından horozunun satılmasına kızan 17 yaşındaki genç intihara kalkıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babası tarafından horozunun satılmasına kızan 17 yaşındaki genç intihara kalkıştı - Son Dakika
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