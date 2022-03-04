Babası horozunu satınca intihar etmek istedi - Son Dakika
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Babası horozunu satınca intihar etmek istedi

04.03.2022 21:30

Babası horozunu satınca intihar etmek istedi Gaziantep'in Nizip ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, çok sevdiği horozu babasının sattığını öğrenince 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

Babası horozunu satınca intihar etmek istedi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, çok sevdiği horozu babasının sattığını öğrenince 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Kendisini ikna etmek isteyen polislerden horozunu geri isteyen genç, horozunun getirildiğini söylenerek ikna edildi.

Nizip ilçesi Mimar Sinan Niğbolu Sokaktaki Deniz Apartmanında yaşayan 17 yaşındaki A.S.D., çok sevdiği horozunun babası tarafından satıldığını öğrenince büyük şok yaşadı. Evlerinin bulunduğu 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Ailesinin yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, psikolog ve yakınlarının ikna etmeye çalıştığı genç, "Horozumu isterim, horozu getirin" diyerek, kimseyi yanına yaklaştırmadı.

Uzun süre çatıdan inmesi için uğraşılan A.S.D., polislerin "horozu getirdiklerini söylemesi üzerine ikna oldu. Horozunu görmek için çatıdan inmeyi kabul eden genç, önce sağlık raporu alınması için hastaneye, ardından ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Babası horozunu satınca intihar etmek istedi
Babası horozunu satınca intihar etmek istedi
Babası horozunu satınca intihar etmek istedi

YORUMLAR
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Gaziantep, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babası horozunu satınca intihar etmek istedi - Son Dakika


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