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Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor - Son Dakika

Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor

09.07.2021 01:34

Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor Üretici Zeki Akyar, sezonun ilk ürününü tanesi 90 liradan İstanbul'a gönderdi Mersin'in Erdemli ilçesinde bir üretici diyabet hastası babası için 680 metrekarelik tarlasında ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya yetiştirmeye başladı.

Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor

Üretici Zeki Akyar, sezonun ilk ürününü tanesi 90 liradan İstanbul'a gönderdi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir üretici diyabet hastası babası için 680 metrekarelik tarlasında ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya yetiştirmeye başladı. Zamanla verimi de arttıran üretici meyveleri pazarlamaya başladı. Üretici bu yıl sezonun ilk ürününü İstanbul'a tanesi 90 liradan gönderdi. Katar ve Rusya'ya ürün gönderdiğini de ifade eden üretici Zeki Akyar, ürünün piyasada büyük talep gördüğünü söyledi.

Üretici Zeki Akyar, "Babamın şeker hastalığından dolayı ejder meyvesi üretmeye başladım. Şeker hastalığını bitirdiğini duydum. Babam için hobi olarak dikim yaptım. 680 metrekarelik tarlamı üretim için hazırladım. Şuan hem meyve hem de fide satımı yapıyorum" dedi.

"Talep çok yoğun, yetişemiyoruz"

Ürünü yurtdışına da gönderdiğini belirten Akyar, "Bu sezonun ilk ürününü tanesi 90 liraya İstanbul'a gönderdim. Bu ürünü yetiştirmeleri için bütün üreticilerimize tavsiye ediyorum. Talep çok yoğun, yetişemiyoruz. Meyveyi yurt dışına da ihracat yapıyoruz. Katar'a Rusya'ya ve Dubai şehrine ürün gönderiyorum. Ama ne yazık ki üretim bölgemizde fazla olmadığı için talepleri karşılayamıyoruz" diye konuştu.

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı ziraat mühendisi Aşkın Şahin de meyve ile ilgili bilgi verdi. İç rengi kırmızı ve beyaz olmak üzere meyvenin 2 çeşidinin olduğunu ifade eden Şahin, "İçi kırmızı olan ejder meyvesinin aroması daha çok kivi, muz, ananas ve aynı zamanda armudu andırıyor. İçi beyaz olan ejder meyvesi ise dağ armudu, armut ve aynı zamanda kiviyi andırmaktadır" dedi.

"Küçük alandan büyük gelir imkanı sağlıyor"

Şahin, "Böyle bir iklim ve toprak yapısı dünyada sayılı yerlerinde var. Böyle bir ürünün hem erkenci olması hem toprak ve hava koşullarına uygunluk göstermesi aynı zamanda küçük alandan büyük gelir elde etme imkanı sağlamaktadır" diye konuştu.

Limon ve domatese alternatif olarak yetiştirilen ejder meyvesinin üretim alanı ilçede son 10 yılda 100 dekarı geçerken, üretim ise yaklaşık 500 tona ulaştı.

Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor
Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor
Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor
Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor

İstanbul, Mersin, Katar, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor - Son Dakika Ekonomi


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