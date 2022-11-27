BABASI İLE KIZ KARDEŞİNİ BIÇAKLA YARALADI, ENGELLEMEK İSTEYEN KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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BABASI İLE KIZ KARDEŞİNİ BIÇAKLA YARALADI, ENGELLEMEK İSTEYEN KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

27.11.2022 21:44
BABASI İLE KIZ KARDEŞİNİ BIÇAKLA YARALADI, ENGELLEMEK İSTEYEN KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tartıştığı babası Hasan Doğru (48) ile kız kardeşi Yasemin Doğru'yu (19) bıçaklayarak ağır yaralayan Yasin Doğru (22), kendisini engellemek isteyen komşusu Osman Kılınç'ı (28) öldürdü.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tartıştığı babası Hasan Doğru (48) ile kız kardeşi Yasemin Doğru'yu (19) bıçaklayarak ağır yaralayan Yasin Doğru (22), kendisini engellemek isteyen komşusu Osman Kılınç'ı (28) öldürdü.

Olay saat 15.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Eskikızılelma Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin Doğru henüz bilinmeyen nedenle babası Hasan Doğru ve kız kardeşi Yasemin Doğru ile tartışmaya başladı. Tartışma büyünce Hasan Doğru muhtar azası olan komşusu Osman Kılınç'ı telefonla arayarak yardım istedi. Kavgayı ayırmak için eve gelen Osman Kılınç, engellemek istediği Yasin Doğru tarafından boynundan ve göğsünden bıçaklandı. Kılınç, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisine yere yığılırken, Yasin Doğru, ardından babası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.

Gürültü ve yardım çığlıklarını duyan mahalleli jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. O sırada bir hırsızlık olayı için mahallede bulunan jandarma ekipleri ihbar üzerine gittikleri evde Yasin Doğru'yu gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde evli ve 2 çocuk babası Osman Kılınç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kılınç'ın cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, ağır yaralı baba ile kızı, Bursa'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hasan Doğru ile kızı Yasemin Doğru'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Yasin Doğru'nun İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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Mustafakemalpaşa, Yasemin Doğru, Hasan Doğru, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BABASI İLE KIZ KARDEŞİNİ BIÇAKLA YARALADI, ENGELLEMEK İSTEYEN KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BABASI İLE KIZ KARDEŞİNİ BIÇAKLA YARALADI, ENGELLEMEK İSTEYEN KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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