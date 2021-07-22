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Babası istemedi, annesi süt sattı gizli gizli spora gönderdi - Son Dakika

Babası istemedi, annesi süt sattı gizli gizli spora gönderdi

22.07.2021 12:19
Babası istemedi, annesi süt sattı gizli gizli spora gönderdi, System.String[]

Samsunlu sporcu Necati Er'in (24) milli atlet olma yolundaki başarısı duygulandırdı.

Samsunlu sporcu Necati Er'in (24) milli atlet olma yolundaki başarısı duygulandırdı. Babasının geçmişte maddi zorluklardan dolayı spora göndermemesi, annesinin ise yumurta ve süt satarak oğlunu gizli gizli spora göndermesi sonucunda milli atlet olan Necati Er, Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek.

Dünyanın önemli spor organizasyonların biri olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na atletizm disiplininde "Üç Adım Atlama" branşında katılacak Samsunlu Milli Atlet Necati Er'in hikayesi hem takdir topluyor hem duygulandırıyor. Beden Eğitimi Öğretmeninin keşfetmesi sonucunda küçük yaşta spora başlayan Necati Er, çeşitli zorluklarla karşılaştı. İlk olarak baba Yalçın Er (49) ulaşım ve diğer masraflardan dolayı atlet Necati Er'in antrenmanlara gitmesine izin vermedi. Oğluna güvenen Anne Kıymet Er (47) ise süt ve yumurta satarak oğlunun spora gönderdi. Akabinde çeşitli yarışmalarda şampiyonluklar yaşayan Avrupa Şampiyonu ve Türkiye derecesini elde ederek anne ve babasını gururlandıran Necati Er, olimpiyatlarda Türk Bayrağı'nı göndere çekmek istiyor.

"İyi ki de göndermiş"

Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden baba Yalçın Er, "Ben okumasını istiyordum. Atletizm ne olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Ben gitmesin diyordum, annesi süt sattı, yumurta sattı gönderdi. Oğlumu işyeri servisi ile götürüyordum. Yol parası sorun oldu. O yüzden gitmesin istedim. Annesi karşıladı gönderdi. İyi ki de göndermiş. İşte böyle bir durum meydana geldi. Sonrasında Avrupa Şampiyonu oldu. Olimpiyatlara gitmeye hak kazandı. Türkiye rekoru kırdı. Türkiye'de bu zamana kadar atlayan bir kişi daha yokmuş. Bizi gururlandırdı. Ben geçmişte kesinlikle gidemezsin diyordum. Annesi onu gizli gizli gönderdi. Şimdi Tokyo Olimpiyatları'na gidecek. Tüm Türkiye'nin gururlanması gerekiyor" dedi.

"Gizli gizli yolladım, şimdi ise Tokyo Olimpiyatları'na hak kazandı"

Geçmişte oğlu için fedakarlıklarda bulunduğu belirten Anne Kıymet Er, "İyi ki yapmışım. İyi ki spora yollamışım. Bizi gururlandırdı. Okula gidiyordu. Orada Beden Eğitimi Öğretmeni bizi seçti, dedi. Tamam oğlum git dedim. Bir süre gitti. Sonra babası yol paramız yetmiyor dedi. Bende süt satıyordum, verdim harçlığını yolladım. Babası bana neden yolluyorsun diye biraz kızıyordu. Okusun adam olsun diyordu. Gizli gizli yolladım. Şimdi ise Tokyo Olimpiyatları'na hak kazandı. Geçen sene pandemiden dolayı ertelendi. Bu sene gidecek. 2 Senedir antrenman yapıyor. İnşallah kazanır ve Türkiye'yi bir daha gururlandırır" diye konuştu.

Sporcu Necati Er'in her zaman yanında olduklarını söyleyen Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Necati Er Samsunlu bir sporcumuz. Bir sporcunun arkasında anne ve babası durunca neler yapabileceğini Necati Er tüm Türkiye'ye kanıtlamış oldu. Anne inandı, güvendi, çocuğunun arkasında durdu. Sporcumuzda bir hikaye yazdı. Ümit ediyorum ki Türkiye'de kırdığı 17.37'lik dereceyi olimpiyatlarda da kıracak. Necati'yi biz havaalanında hep beraber davulla zurnayla karşılayacağız. Bu onur ve gururu bizlere yaşatacak inşallah. Samsun bir spor şehridir. İçimizde nice olimpiyatlara gidecek sporcular çıkacaktır. 2 tane paralimpikte Fatma ve Esra'mız var. Olimpikte Merve ve Necati'miz var. Bu 4 sporcu ile Samsun olarak temsil edileceğiz. İnşallah önümüzdeki olimpiyatlarda Samsun'dan daha çok Necatiler, Merveler çıkmış olacak. Bu bağlamda anne ve babaya teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Milli atletin ailesinin evini ziyaret eden Müdür İsmail Hakkı Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan özel çerçeveli başarı belgesini Necati Er'in ailesine takdim ederek, başarı diledi. - SAMSUN

Babası istemedi, annesi süt sattı gizli gizli spora gönderdi
Babası istemedi, annesi süt sattı gizli gizli spora gönderdi
Babası istemedi, annesi süt sattı gizli gizli spora gönderdi
Babası istemedi, annesi süt sattı gizli gizli spora gönderdi
Babası istemedi, annesi süt sattı gizli gizli spora gönderdi
Babası istemedi, annesi süt sattı gizli gizli spora gönderdi

Necati Er, Türkiye, Tokyo, Milli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Babası istemedi, annesi süt sattı gizli gizli spora gönderdi - Son Dakika


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