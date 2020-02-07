Babası kapıyı açmadı, itfaiye kapıyı açınca gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babası kapıyı açmadı, itfaiye kapıyı açınca gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

Babası kapıyı açmadı, itfaiye kapıyı açınca gerçek ortaya çıktı

6 saat önce

Sultangazi'de tek başına yaşayan babasının kapıyı açmaması üzerine, kızı itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Babası kapıyı açmadı, itfaiye kapıyı açınca gerçek ortaya çıktı, System.String[]

Sultangazi'de tek başına yaşayan babasının kapıyı açmaması üzerine, kızı itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler kapıyı kırarak içeriye girince yaşlı adamın zehirlendiği anlaşıldı. Yaşlı adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Gazi Mahallesi 1349. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, tek başına yaşayan babasını ziyarete gitti. Kapıyı defalarca çalan kız, babasının kapıyı açmaması üzerine panikleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi.

YAŞLI ADAM YEDİĞİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

Ekipler kapıyı açtığında, yaşlı adamın yerde hareketsiz beklediğini gördü. Sağlık ekipleri eve girerek yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı. Yaşlı adamın yediği yemekten dolayı zehirlendiği öğrenildi. Yapılan müdahalenin ardından yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Vedat Bayraktar/İHA)

Sultangazi, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden ve polis zoruyla susturulan Çinli doktor virüsten öldü
Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Haberleri
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 16:07:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Babası kapıyı açmadı, itfaiye kapıyı açınca gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]