BABASI KAVGAYA GİTMESİNE İZİN VERMEYİNCE İKİNCİ KATTAN ATLADI - Son Dakika
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BABASI KAVGAYA GİTMESİNE İZİN VERMEYİNCE İKİNCİ KATTAN ATLADI

17.04.2022 16:23

ZEYTİNBURNU'nda kavga eden arkadaşlarına desteğe gitmeye babasının izin vermediği Muhammet Erkıl (16) ikinci kattaki evlerinin balkonundan atladı.

ZEYTİNBURNU'nda kavga eden arkadaşlarına desteğe gitmeye babasının izin vermediği Muhammet Erkıl (16) ikinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Minivan aracın üstüne düşen Muhammet Erkıl'ın kolu kırıldı.

Olay, Zeytinburnu Telsiz Mahallesinde saat 15: 00 sıralarında meydana geldi. Evde olduğu sırada arkadaşlarının kavga ettiğini gören Muhammet Erkıl, aşağı inmek istedi. Babasının kavga için evden dışarı çıkmasına izin vermediği Muhammet Erkıl, ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Erkıl, park halindeki 34 MR 0247 plakalı minivan aracın tavanına düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolu kırılan Muhammet Erkıl, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Üstüne düştüğü minivan araçta hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Mahallede bakkal işleten Şirin Asi, "Bir ses duyduk, geldik çocuk yerde yatıyordu. Olayı öğrenmek için sorduk, duyduğumuza göre aşağıda arkadaşları kavga ediyor. O da aşağı inmek istiyor ancak babası izin vermiyor. O da balkondan aşağı atlıyor. Sonra ambulans geldi aldı. Çok fazla bir şeyi yoktu. Kolu kırılmıştı" dedi.

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Zeytinburnu, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BABASI KAVGAYA GİTMESİNE İZİN VERMEYİNCE İKİNCİ KATTAN ATLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BABASI KAVGAYA GİTMESİNE İZİN VERMEYİNCE İKİNCİ KATTAN ATLADI - Son Dakika
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