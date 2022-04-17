Babası kavgaya gitmesine izin vermeyince ikinci kattan atladı - Son Dakika
Üye Girişi

Babası kavgaya gitmesine izin vermeyince ikinci kattan atladı

17.04.2022 16:29
Babası kavgaya gitmesine izin vermeyince ikinci kattan atladı

ZEYTİNBURNU'nda kavga eden arkadaşlarına desteğe gitmeye babasının izin vermediği Muhammet Erkıl (16) ikinci kattaki evlerinin balkonundan atladı.

ZEYTİNBURNU'nda kavga eden arkadaşlarına desteğe gitmeye babasının izin vermediği Muhammet Erkıl (16) ikinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Minivan aracın üstüne düşen Muhammet Erkıl'ın kolu kırıldı.

Olay, Zeytinburnu Telsiz Mahallesinde saat 15: 00 sıralarında meydana geldi. Evde olduğu sırada arkadaşlarının kavga ettiğini gören Muhammet Erkıl, aşağı inmek istedi. Babasının kavga için evden dışarı çıkmasına izin vermediği Muhammet Erkıl, ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Erkıl, park halindeki 34 MR 0247 plakalı minivan aracın tavanına düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolu kırılan Muhammet Erkıl, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Üstüne düştüğü minivan araçta hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Mahallede bakkal işleten Şirin Asi, "Bir ses duyduk, geldik çocuk yerde yatıyordu. Olayı öğrenmek için sorduk, duyduğumuza göre aşağıda arkadaşları kavga ediyor. O da aşağı inmek istiyor ancak babası izin vermiyor. O da balkondan aşağı atlıyor. Sonra ambulans geldi aldı. Çok fazla bir şeyi yoktu. Kolu kırılmıştı" dedi.


Babası kavgaya gitmesine izin vermeyince ikinci kattan atladı
Babası kavgaya gitmesine izin vermeyince ikinci kattan atladı
Babası kavgaya gitmesine izin vermeyince ikinci kattan atladı
Babası kavgaya gitmesine izin vermeyince ikinci kattan atladı
YORUMLAR
500
BABASI KAVGAYA GİTMESİNE İZİN VERMEYİNCE İKİNCİ KATTAN ATLADI BABASI KAVGAYA GİTMESİNE İZİN VERMEYİNCE İKİNCİ KATTAN ATLADI Evi ateşe verip kapıyı üzerlerine kilitlediler Evi ateşe verip kapıyı üzerlerine kilitlediler Zeytinburnu'nda motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksiciyi ezmeye çalıştı Zeytinburnu'nda motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksiciyi ezmeye çalıştı

Zeytinburnu, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babası kavgaya gitmesine izin vermeyince ikinci kattan atladı - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Rusya'dan dikkat çeken paylaşım! Ukrayna'nın batırdığı Moskva mürettebatı ilk kez görüntülendi
16:15 Binlercesi kıyıya vurmuştu! Denizanaları, bu sefer çıyanlara yem oldu!
15:55 Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı
15:42 Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti!
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun masasındaki son anket
15:32 Besicilik yapan çiftçinin ahırına giren kurtlar 10 koyunu öldürdü!
15:28 Kapı kapı dolaşıp satıcı kadından aldıkları tereyağı eriyince patates püresi çıktı
15:19 Almanya'da kebap depremi! Fiyatların artmasıyla dükkanlar kısa süre içinde kapanabilir
14:57 Mustafa Sarıgül'den kiralık konut krizinin çözümü için 6 maddelik öneri geldi!
14:50 Galatasaray'ın çılgın Merih Demiral planı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 16:35:37. #1.12#
SON DAKİKA: Babası kavgaya gitmesine izin vermeyince ikinci kattan atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement