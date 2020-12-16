Babası koronavirüsten öldü, 'Acıyı yaşamayınca kimse önemsemiyor' dedi - Son Dakika

Babası koronavirüsten öldü, 'Acıyı yaşamayınca kimse önemsemiyor' dedi

16.12.2020 09:18
Babası koronavirüsten öldü, 'Acıyı yaşamayınca kimse önemsemiyor' dedi, System.String[]

ZONGULDAK'ta, koronavirüsten babası Mehmet Yavuz'u (78) kaybeden Dursun Yavuz, "Acıyı yaşamayınca kimse önemsemiyor bu hastalığı ama önemsenmesi gerekiyor.

ZONGULDAK'ta, koronavirüsten babası Mehmet Yavuz'u (78) kaybeden Dursun Yavuz, "Acıyı yaşamayınca kimse önemsemiyor bu hastalığı ama önemsenmesi gerekiyor. İnsanlara anlatınca 'Tamam, doğru söylüyorsun' diyor ama 10 dakika sonra aynı. Sen uyarsan, o yasaklar önemli" dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi kasım ayında Zonguldak'ta da vaka sayılarındaki artış dikkat çekti. Kentte son alınan tedbirlerle birlikte vaka sayılarında düşüş gözlendi. HES kodu uygulamasında bulunan haritada kırmızı alanların yoğunluğu devam ederken, geçen aya göre azalma da oldu. Kırmızı alanların bazı bölgeleri, geçen aya göre yeşile döndü. Zonguldak Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü de zaman zaman yaptıkları açıklamalarla tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kısıtlama dışında kalan saatlerde de halkın yoğun olduğu bölgelerde sık sık denetimlerde bulunuluyor. Alınan bilgiye göre, son günlerdeki kısıtlama ve denetimlerle birlikte kentteki günlük vaka sayıları azaldı.

'ACIYI YAŞAMAYINCA KİMSE ÖNEMSEMİYOR BU HASTALIĞI'Babası Mehmet Yavuz'u ekim ayında koronavirüs nedeniyle kaybeden Dursun Yavuz, hastalığın daha da ciddiye alınması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Tedbirsiz davrananlara babasını koronavirüsten kaybettiğini anlattığını ancak bir süre sonra aynı kişilerin tekrar tedbirsiz davranmaya devam ettiğini belirten Yavuz, "Acıyı yaşamayınca kimse önemsemiyor bu hastalığı ama önemsenmesi gerekiyor. İnsanlara anlatınca 'Tamam, doğru söylüyorsun' diyor ama 10 dakika sonra aynı. Ne maske var ne başka bir şey. Hiçbir kurala uyduğu yok. Kendimizin bilinçlenmesi lazım önce. Devletimizin yasaklarına uymazsan önemli değil. Sen uyarsan o yasaklar önemli. Bana bir şey olmaz, diyor. Belki sana olmuyor ama ailende büyük varsa ona oluyor. Belki biz de ilk zamanlarda öyle düşünüyorduk ama babamı kaybedince öyle düşünmüyorum artık. Bana olmuyor ama ailemden büyüğüne oluyor" dedi.'YEDEK MASKE BİLE TAŞIYORUM'

Aziz Çifçi ise biraz daha bilinçli davranılması gerektiğini söyledi. Bu hastalığın tedbirlerle önüne geçilebileceğini belirten Çiftçi, "Tedbirler daha sıkı olsa da iyi ama önce halkın bilinçli olması lazım. Biraz daha bilinçli olsak bu hastalığı yeneriz. Yılbaşı sonrası daha da göreceğiz. Virüsü dünyadan, ülkemizden inşallah göndereceğiz. Temizlik, maske önemli. Ben yedek maske bile taşıyorum. Islanırsa, yırtılırsa hemen değişiyorum" diye konuştu.


Babası koronavirüsten öldü, 'Acıyı yaşamayınca kimse önemsemiyor' dedi
Babası koronavirüsten öldü, 'Acıyı yaşamayınca kimse önemsemiyor' dedi
Babası koronavirüsten öldü, 'Acıyı yaşamayınca kimse önemsemiyor' dedi
Babası koronavirüsten öldü, 'Acıyı yaşamayınca kimse önemsemiyor' dedi
Babası koronavirüsten öldü, 'Acıyı yaşamayınca kimse önemsemiyor' dedi
Babası koronavirüsten öldü, 'Acıyı yaşamayınca kimse önemsemiyor' dedi

Zonguldak, HES kodu, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babası koronavirüsten öldü, 'Acıyı yaşamayınca kimse önemsemiyor' dedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor Son Dakika! Koronavirüs geçiren vatandaşların kontrolü için 24 ilde "Korona Takip Merkezleri" faaliyete geçiyor Türkiye'ye 11 Aralık'ta gelmesi planlanan koronavirüs aşıları Çin'deki prosedüre takıldı MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi "Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi Belediye ekipleri, "Sahipli hayvan olduğu için bakamayız" dedikleri yaralı atı ölüme terk etti Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Fatih Altaylı'nın Fatih Altaylı'nın "Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik" açıklaması için suç duyurusu         
09:07
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Safiye'yle konuşmak isteyen Naci, meydan dayağı yedi Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Safiye'yle konuşmak isteyen Naci, meydan dayağı yedi         
08:30
Meteoroloji uyardı! 3 bölge sağanak yağışa, 1 bölge kara teslim Meteoroloji uyardı! 3 bölge sağanak yağışa, 1 bölge kara teslim         
07:49
Resmi nikahlı eşiyle yaşadığı evde, dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü Resmi nikahlı eşiyle yaşadığı evde, dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü         
05:41
Borussia Dortmund, Werder Bremen deplasmanından 3 puanla döndü Borussia Dortmund, Werder Bremen deplasmanından 3 puanla döndü         
01:11
Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı         
22:30
Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı         
22:14
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor         
19:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 09:34:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Babası koronavirüsten öldü, 'Acıyı yaşamayınca kimse önemsemiyor' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei