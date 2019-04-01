Babası Muhtar, Kendisi Belediye Başkanı Seçildi

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MHP, Tarihinde İlk Kez İstanbul'da Bir Belediyeyi Kazandı

15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti