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Babası şehit oğlunu anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Fethi Sekin" paylaşımı! - Son Dakika

Babası şehit oğlunu anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Fethi Sekin" paylaşımı!

05.01.2022 12:29
Babası şehit oğlunu anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Fethi Sekin" paylaşımı!

Mehmet Zeki Sekin, 5 yıl önceki hain saldırıdan 1 gün önce oğlu Fethi Sekin ile çektirdikleri fotoğrafı başucundan ayırmıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5'inci yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda olası faciayı önleyen polis memuru Fethi Sekin'i, şehit olmasının 5'inci yılında andı.

Babası şehit oğlunu anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı!

Erdoğan, mesajında "Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5'inci yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum" dedi.

BABASI OĞLUNU ANLATTI

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir kızının Aydın'daki evinde yaşayan Mehmet Zeki Sekin, 5 yıl önceki hain saldırıdan 1 gün önce oğlu Fethi Sekin ile çektirdikleri fotoğrafı başucundan ayırmıyor. Mehmet Zeki Sekin, AA muhabirine, oğlunun acısını yüreğinde taşıdığını dile getirdi.

Babası şehit oğlunu anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı!

Evladının Elazığ'da geçen çocukluk yıllarında tarım işlerinde çalıştığını anlatan Sekin, şöyle konuştu:

"Çocukluğunda da korkusuzdu. Korku nedir bilmezdi. Çok çalışkandı. Köyde sulama işlerine giderdi, kayısı işlerdi. Davarları otlatmaya götürürdü. Bekçi amcası Mevlüt vardı, onun kıyafetlerini giymeye çalışırdı, onu örnek alıyordu. Azimle çalıştı, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunu kazandı. Kazandıktan sonra ilk görev yeri Kilis'ti, sonra Bingöl, oradan da İzmir'e atandı. Yaklaşık 14 yıldır İzmir'deydi, 8 yıldır da adliyenin önünde görev yapıyordu."

Oğlunun şehit olduğu gün Aydın'da böbrek taşı ameliyatı olduğunu aktaran Sekin, o günü şöyle anlattı:

"Hastanede böbrek taşı ameliyatı olmuştum. Ameliyattayken olay oluyor. Sonra beni servise alıyorlar. Televizyon açıktı. İzmir Adliyesinde olay olduğu haberleri vardı. Bir şehidimiz var, ismi de Fethi diyordu, soyadını öğrenmemişlerdi. Ben onu duyduğumda yakarmışım, kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda odada dolu insan vardı. Valisi, emniyet müdürü, belediye başkanı, herkes burada. (Fethi) Gözlerini dünyaya ilk açtığı zaman ben vatani görevim için Ankara'daydım, son kapattığında da ameliyattan yeni çıkmıştım. Hem doğumunda hem ölümünde yanında bulunamadım. Cenaze törenine de katılamamıştım. Bunun üzüntüsü halen devam ediyor. Hiç ölmemiş gibi..."

NE OLMUŞTU?

PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik hain saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin, kahramanlığıyla gönüllerde yer etti.

İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda örgüt mensuplarıyla çatışmaya giren polis memuru Fethi Sekin ve saldırıda kurşunların isabet ettiği adliye çalışanı Musa Can şehit oldu, 9 kişi yaralandı.

Adliye önünde motosikletli trafik polisi olarak görev yaparken canı pahasına teröristlerin hain planını gerçekleştirmesini engelleyen ve tüm Türkiye'nin kahramanı olan Fethi Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde doğdu.

Lise eğitimi sonrası girdiği Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. Bingöl'e 1999'da tayini çıkan Sekin, kentte üç yıl görev yaptıktan sonra 2002'de İzmir'de görevlendirildi. Fethi Sekin, büyük bir kahramanlık gösterdiği İzmir'de yaklaşık 9 yıl Motosikletli Şahinler Timi'nde çalıştı.

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Tayyip Erdoğan, Fethi Sekin, Elazığ, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babası şehit oğlunu anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babası şehit oğlunu anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Fethi Sekin" paylaşımı! - Son Dakika
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