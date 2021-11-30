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Babası tarafından acımasızca dövülen bebeğin dedesi damadının en ağır cezayı almasını istedi - Son Dakika

Babası tarafından acımasızca dövülen bebeğin dedesi damadının en ağır cezayı almasını istedi

30.11.2021 18:09
Babası tarafından acımasızca dövülen bebeğin dedesi damadının en ağır cezayı almasını istedi

Gaziantep'te babası tarafından acımasızca darp edilen 2 aylık bebeğin dedesi Mustafa Uçar, olay sonrası darp raporu almak için gittikleri hastanede bebeğin beyin kanaması geçirdiğini öğrendiklerini söyledi.

Gaziantep'te babası tarafından acımasızca darp edilen 2 aylık bebeğin dedesi Mustafa Uçar, olay sonrası darp raporu almak için gittikleri hastanede bebeğin beyin kanaması geçirdiğini öğrendiklerini söyledi. Bebeğin babasından şüphelendikleri için gizlice görüntü çekmeye karar verdiklerini söyleyen dede, görüntüleri izledikten sonra şok geçirdiklerini söyledi.

Gaziantep'te, babası tarafından acımasızca darp edilen 2 aylık Cihan bebeğin dedesi Mustafa Uçar açıklamalarda bulundu. Bir süredir bebeğin babasından şüphelendiklerini ve o yüzden gizlice görüntü çekmeye karar verdiklerini söyleyen dede Mustafa Uçar, görüntüleri izleyince kızının ağlamaktan konuşamadığını, kendilerinin ise şok geçirdiğini aktardı. Olay sonrası darp raporu almak için gittikleri hastanede bebeğin beyin kanaması geçirdiğini öğrendiklerini de söyleyen dede, bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiğini aktardı.

"BU CANİ EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Olay sonrası hastane önünde açıklama yapan dede Mustafa Uçar, "Ben bu şahsın hiçbir şekilde içeriden çıkmamasını istiyorum. Bu acı bizim başımıza geldi, başkaları da böyle çekmesin, böyle acılar yaşamasın. Bunun gibi caniler hiçbir şekilde içeriden çıkmasın. Uzun bir ceza almasını istiyorum. Kızıma da daha önce şiddet uyguluyormuş" dedi.

"BEBEĞİN YÜZÜNDE MORLUKLAR OLUYORMUŞ, KIZIM ŞÜPHELENDİĞİ İÇİN GİZLİ GÖRÜNTÜ ÇEKMEYE KARAR VERMİŞ"

Kızının bebeğe şiddetten şüphelendiğini ve o nedenle gizli görüntü çekmeye karar verdiklerini aktaran dede Uçar, "Kızım da çocuğa da şiddet uyguladığından şüphelenmiş ve gizli olarak bu görüntüleri çekmiş. Bebeğin yüzünde bazen morluklar oluyormuş, kızım da bunlardan şüphelenince telefonla gizli gizli çekmeye karar vermiş. Biz de kendisine gizli çekmesini söyledik. Görüntüler çekildikten sonra yayınlandı ve bu noktaya geldik. Kızım, bebeğine yapılanlardan dolayı çok kötü durumda, konuşamayacak bir halde. Çocuk hasta ve iç kanama geçiriyor" ifadelerini kullandı.

"DAHA ÖNCE BOŞANACAKLARDI AMA VAZGEÇTİLER"

Kızı ile damadının daha önce de boşanmak için başvuru yaptığını ama daha sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiklerini söyleyen dede, "Bir yıl 3 aydır evlilerdi. Daha önce de bir boşanma mevzuları vardı. Daha sonra araya büyükler araya girince biz de yuvası dağılmasın diye barışmalarına karar verdik. Ama buna rağmen avukata da dosyayı kapatmamasını söyledim. Sonra da böyle bir durumdan şüphelenince ortaya bu görüntüler çıktı" şeklinde konuştu.

"KIZIMIN TELEFON KULLANMASINA İZİN VERMİYORDU"

Cani Yunus Göç'ün kızının cep telefonu kullanmasına izin vermediğini de aktaran dede, "O şahıs kızıma cep telefonu almıyordu, cep telefonu kullanmasına bile izin vermiyordu. Muhtemelen kendisini çekmesinden korkmuş" dedi.

"KIZIM GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE KONUŞAMADI, DARP RAPORU ALMAYA GİTTİK BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİN ÖĞRENDİK"

Görüntüleri ilk izledikleri andan sonra neler hissettikleri ile ilgili soruya da cevap veren dede Mustafa Uçar, "Olaydan sonra annesi görüntüleri gördükten sonra bizi aradı. Bizi aradığında ağlamaktan konuşamıyordu, 'baba hemen buraya gel' dedi. Ben de gidip hemen kendisini aldım. Kızımı ve bebeği aldıktan sonra bebeğin gözünde morarmalar gördük. Sonra darp raporu almak için hastaneye gittik. Bu esnada doktorlar çocuğun beyin kanaması geçirdiğini söylediler" diye konuştu.

(Said Vakkas Yağcı - Muhammet Abdulkadir Esen/İHA)

Babası tarafından acımasızca dövülen bebeğin dedesi damadının en ağır cezayı almasını istedi

Mustafa Uçar, Gaziantep, Hastane, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Babası tarafından acımasızca dövülen bebeğin dedesi damadının en ağır cezayı almasını istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babası tarafından acımasızca dövülen bebeğin dedesi damadının en ağır cezayı almasını istedi - Son Dakika
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