Babası tarafından av tüfeğiyle vurulan genç öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babası tarafından av tüfeğiyle vurulan genç öldü - Son Dakika

Babası tarafından av tüfeğiyle vurulan genç öldü

6 saat önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, tartıştığı babası tarafından av tüfeği ile vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, tartıştığı babası tarafından av tüfeği ile vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yamanlar köyünde Ömer Ç. (48) ile oğlu Rıza Ç. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Ç, av tüfeği ile oğluna ateş etti. Rıza Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay esnasında alkollü olduğu ileri sürülen baba Ömer Ç. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Babası tarafından av tüfeğiyle vurulan genç öldü

Jandarma, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:35 Kaynak: AA
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