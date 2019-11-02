Son Dakika Haberleri: Babası tarafından bıçaklanan genç 3 gün sonra hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Babası tarafından bıçaklanan genç 3 gün sonra hayatını kaybetti

Babası tarafından bıçaklanan genç 3 gün sonra hayatını kaybetti

6 saat önce

Karaman'da babası tarafından bıçakla yaralanan genç, 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Babası tarafından bıçaklanan genç 3 gün sonra hayatını kaybetti, System.String[]

Karaman'da babası tarafından bıçakla yaralanan genç, 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Yaralanmasının ardından Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Behçet Taner, yaşamını yitirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Mustafa Taner, çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Çeltek Mahallesi'nde 31 Ekim'de, eve alkollü geldiği gerekçesiyle babası Mustafa Taner (60) tartıştığı oğlu Behçet Taner'i (23) bıçakla yaralamış, oğul Taner, Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Mustafa Taner, emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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