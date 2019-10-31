Son Dakika Haberleri: Babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

Babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

6 saat önce

Karaman'da bir kişi tartıştığı oğlunu karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı, System.String[]

Karaman'da bir kişi tartıştığı oğlunu karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, akşam saat 20.45 sıralarında Çeltek Mahallesi 495. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve alkollü geldiği ileri sürülen baba M.T. (60) ile oğlu Behçet T. (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba M.T, eline geçirdiği bıçakla oğlunu karnından yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Behçet T., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Behçet T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olaydan sonra baba M.T'yi gözaltına alınarak Polis Merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Karaman, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
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